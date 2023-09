Patricia Heredia: "El ChatGPT es como un cuñado que sabe de todo, pero cojea"

Pero ante todo un orgullo, ¿no? Pues sí, porque si hace 10 años me lo hubieran dicho, habría respondido que era impensable. Aunque al final si no te quedas quieto y vas haciendo cosas, te pasan cosas.

Y conseguirlo estando en Huesca debe tener más mérito aún.

Yo me he criado en el barrio obrero del Perpetuo Socorro, mis padres trabajan en la hostelería, yo he trabajado en San Lorenzo desde los 18 años... Y te das cuenta de que salir en una lista Forbes no depende de los millones que tengas, salvo en la de los más ricos, claro, y hace que te creas que se puede conseguir casi cualquier cosa.