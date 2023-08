Edgar Abarca: "No hace falta irse fuera para hacer cosas gigantes en la ciencia"

Farmacéutico, profesor, investigador, divulgador … Facilíteme el trabajo de resumir su currículo. ¿Quién es Edgar Abarca?

Un barbastrense que se dedica a la botica, a la farmacia a pie de calle y en su tiempo libre a la familia y amigos. Después de estudiar volví y ahora compatibilizo mi labor de farmacéutico con la docencia y la investigación. Hace un tiempo encontré la posibilidad, desde la farmacia, de dar un pequeño salto y llevar más allá muchas experiencias con las que trabajo día a día en el laboratorio y colaborar con otros profesionales en el ámbito de la investigación.



Se reivindica como un boticario de calle.

Es una palabra perdida, cambiada por farmacéutico, pero a mí me gusta más porque el boticario era la persona que se dedicaba a elaborar medicamentos. Las boticas hace no demasiados años eran mini fábricas de medicamentos y esa faceta la he rescatado y me siento feliz elaborando en mi laboratorio en función de las necesidades de los pacientes, siempre en colaboración con los médicos.



La pandemia le llevó a participar en el proyecto de mejora de rendimiento de los respiradores en los pacientes con covid 19, recogido por la OMS y puesto en práctica por algunos hospitales españoles. ¿Con avances como este y otros vamos cercando al virus?

Ha habido mucha avalancha de gestos en la pandemia y ya veremos dónde acabarán. Ahora estamos en la fase de separar el grano de la paja. Del coronavirus todavía hay que aprender mucho: qué ha pasado, cómo funciona y cuáles son los tratamientos que son eficaces. Esa investigación sirvió para unos momentos concretos y para pacientes entubados a los que había que extraerles el moco sin tener que desintubarlos, algo muy crítico en las ucis. Es un método avalado en la web de la OMS.



¿Le preocupa el repunte de casos de covid en Aragón?

No me preocupa la enfermedad porque creo que sabemos cómo funciona y cómo evitar contagiarla. Como sanitario me preocupa más la reflexión 'qué hemos aprendido de todo esto? ¿Hemos hecho borrón y cuenta nueva o vamos a hacer una reflexión intensa para que en otras generaciones el conocimiento funcione mejor en pandemia?.



El año pasado el Mantenedor de las fiestas de Barbastro fue la investigadora Nunilo Cremades que busca la cura del alzheimer, parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, y este año usted en el campo de la farmacia. Ambos son jóvenes y buenos científicos. Algo se está haciendo bien en el campo de las ciencias de la salud.

Es algo muy esperanzador y es que Barbastro está apostando por ser altavoz de la ciencia como algo que no tiene que ser ajeno y de cuatro locos con sus probetas. La ciencia nos pertenece a todos y muchos la practicamos. Entre todos intentamos que sea más próxima y amable, pese a la terminología desagradable que la aleja del ciudadano. Tenemos que conseguir que la ciencia sea atractiva y creo que el covid pudo ser un punto de inflexión ya que el científico, además de luchar contra el virus en el laboratorio, comunicó qué hacía, cómo y porqué. En ese sentido, quizás Barbastro puede ser un entorno amable con la ciencia.