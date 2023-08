La asistencias sanitarias de Cruz Roja en Ordesa crecen un 13% este verano

Cruz Roja ha cerrado su quinta semana de actividad en el Parque de Ordesa con 271 asistencias sanitarias realizadas a visitantes desde que se activó el dispositivo de primeros auxilios a mitad de julio, lo que supone un 13% más que en el mismo período del año pasado (240).

Según informan los responsables de la organización, las lesiones más frecuentes que se han atendido han sido heridas (60), picaduras (51), esguinces (39), traumatismos (33), ampollas (24), malestar general (11), tendinitis (10), tirón muscular (9), poli contusión (9), fractura (6), cefalea (4) y reacción alérgica (3).

Asimismo, se han realizado asistencias, a una persona en cada caso, por angina de pecho, insuficiencia respiratoria y cardiaca, hipertensión, deshidratación, vómitos, hipoglucemia, politraumatismo, lesión ocular, hipotensión, sangrado nasal y por problema genital. Entre los 271 pacientes se han contabilizado 144 mujeres y 127 hombres.

Entre todas ellas, la mayor parte de las demandas de asistencia (259) han sido hechas por particulares, mientras que el helicóptero del Greim (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña) hizo la solicitud en 7 ocasiones; el 112, en otras 3 y el propio Parque Nacional, en 2 casos.

En este sentido, los equipos de Cruz Roja resolvieron 'in situ' 247 de las demandas de asistencia, mientras que siete fueron derivadas al centro de salud de Broto, cinco al Hospital Comarcal de Jaca, cuatro al 061, cinco se trasladaron hasta la parada del autobús y una al Centro de Interpretación. Además, otra persona tuvo que ser derivada al helicóptero del Greim y una más hasta el centro de salud de Boltaña.

Entre los pacientes se han registrado muchos madrileños (43), barceloneses (40) y valencianos (28). También sevillanos (11), zaragozanos (11) y navarros (11), entre otras procedencias de distintos puntos de España, como, por ejemplo, Murcia, Málaga, Vizcaya, Gerona, Jaén, Mallorca o Burgos.

También se han atendido a visitantes extranjeros, entre ellos franceses (15), daneses (2), belgas (2), además de a ciudadanos de lugares dispares como China, México, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, Países Bajos o Alemania.

Este dispositivo de primeros auxilios y sensibilización ambiental de Cruz Roja seguirá funcionando en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hasta el 31 de agosto. Es el tercer año consecutivo que un puesto de socorro está en la Pradera de Ordesa y que voluntarios con mochilas sanitarias recorren las zonas más concurridas del Parque para prestar auxilio a quienes lo requieren.

No obstante, los primeros auxilios no es la única actividad. Una parte "muy importante" del trabajo de este voluntariado para la asociación es sensibilizar a los visitantes sobre el valor ambiental del parque y concienciarlos del respeto que tiene que existir por el entorno, a la vez de que cumplan rigurosamente la normativa para no asumir riesgos innecesarios que causen accidentes.