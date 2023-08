Homenaje a los mayores por San Lorenzo: "El secreto de las migas es la panceta ibérica"

Las migas siempre se acaban. Pero este año han estado más buenas que el pasado, según la opinión general de los asistentes al multitudinario almuerzo celebrado a primera hora de este martes en el Palacio de Congresos de Huesca. Alrededor de mil personas han participado en el Homenaje a los Mayores que se celebra siempre el último día de las Fiestas de San Lorenzo.

En el acto, al que ha acudido la alcaldesa, Lorena Orduna, y numerosos concejales de la corporación así como las mairalesas, se han entregado los trofeos a los ganadores de los diferentes juegos y campeonatos celebrados durante los festejos. Tras el desayuno ha actuado el Dúo Noche.

Las puertas del Palacio de Congresos se han abierto antes de las 10.00. No ha habido problema para coger sitio, pero muchas personas han ido con antelación. Las migas no se puede dejar enfriar. En uno de los extremos de la sala polivalente estaba ya la gran perola. Trabajadores municipales, concejales y hasta la propia alcaldesa han ido llenando platos que las mairalesas han distribuido por las mesas.

Más de uno y de una han repetido y han sido varios los que se han acercado hasta Antonio Alagón, del restaurante El Cobertizo, para felicitarlo por las migas, que este año ha cocinado su hijo Salvador. "El secreto está en la panceta ibérica", ha señalado. El refrito de cebolla y el sebo son otros de los ingredientes que deben llevar este plato. Y el que no se ve, que es "el estar siempre dados vueltas para que no agarren", ha precisado el restaurador".

Todo se nota a la hora de comerlas. María Luz Villafala, que también acudió al almuerzo el año pasado, ha señalado que "las migas del año pasado estaban un poco quemadillas pero que las de hoy estaban buenísimas". Alagón ha reconocido que pudo ser porque "parecía que estaban algo frías y se calentaron". Algunos comensales han llevado en bolsas de plástico las uvas para aderezarlas.

La perola utilizada para cocinarlas tiene capacidad para 1.500 raciones, pero este martes se han cocinado unas 1.200. Como postres se han repartido 400 kilos de melón en tajadas. "El melón estaba muy bueno", ha dicho Mercedes Vidosa, que también es asidua a este almuerzo. "Es un acto que me gusta mucho porque hay buen ambiente y la gente es simpática", ha señalado, recordando que ella tiene 89 años a punto de cumplir 90.

Sin gluten

En otra mesa, José Trallero ha indicado que aquí "no venimos solo a comer". "El ambiente es bonito, las migas están bien hechas y el vino, el mismo que el de otros años, está bueno", ha comentado. Junto a él se encontraban Esteban Bergua, Catalina Fernández y Andrea Borja. Esta última no ha podido almorzar porque "soy celiaca y este año no había migas sin gluten, pero el pasado sí". El olvido le ha sorprendido porque "en la fiesta del Mercado, el día 11, sí que había bocadillos si gluten". Al menos, sí ha podido comer melón.