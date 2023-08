'El Cordobés' recibe en Huesca una albahaca de plata por sus 30 años en los ruedos

Si alguna vez existieron dudas sobre el apoyo del Ayuntamiento de Huesca a la fiesta de los toros, estas han quedado luminosamente despejadas este sábado con el homenaje ofrecido a Manuel Díaz 'El Cordobés' por parte de toda la corporación como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su participación en diversas ferias taurinas de San Lorenzo y al cariño que siempre ha mostrado por la ciudad. Junto a la alcaldesa, Lorena Orduna, han asistido concejales del gobierno local (PP) y de los otros dos grupo municipales, PP y Vox.

'El Cordobés', que se retira después de 30 años en los ruedos, ha recibido un cuadro con una albahaca de plata que, seguramente, depositará en el armario donde él guarda "sus cositas". Ahí tiene varias pañoletas verdes de Huesca, según ha reconocido mientras la concejala Gemma Allué le anudaba otra alrededor de su cuello.

El torero ha llegado tarde a la cita. Ha ido a pie hasta el palacio consistorial acompañado de algunos componentes de su cuadrilla y se ha mostrado simpático y cercano en todo momento, por lo que su demora se ha olvidado enseguida. La alcaldesa le ha mostrado las dependencias municipales y, entre otras obras de arte le ha enseñado el cuadro 'La Campana de Huesca' de Casado del Alisal. 'El Cordobés' ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, donde ha dejado escrito el que es uno de sus lemas de vida: "Que la inspiración te pille siempre trabajando".

"Pedazo chabolo tenéis aquí", ha exclamado el diestro al volver al Salón del Justicia tras recorrer algunas estancias del Ayuntamiento. "Me retiran este año y a lo mejor me vengo a aparcacoches", ha bromeado. Manuel Díaz también ha ironizado sobre al cuadro de la Campana: "Está mal decirlo, pero si cortaran alguna cabeza que otra...". Con el hielo roto y entre risas se ha dispuesto para recibir el homenaje a su trayectoria diciendo "vamos al lío".

Lorena Orduna ha recordado que a lo largo de sus 30 años como torero, 'El Cordobés' ha pasado por Huesca en unas 10 ocasiones. Una de ellas fue en 1994 y de la feria de entonces existe una bonita y anecdótica foto, la que se hicieron junto a él la propia alcaldesa y la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué. Ambas fueron mairalesas aquellas Fiestas de San Lorenzo y junto a otras representantes de las peñas y los barrios posaron al lado del joven diestro. Las alusiones al paso del tiempo han sido inevitables y no ha faltado el toque pícaro: "Me porté bien ¿no?", ha preguntado Manuel Díaz mirando a ambas.

La concejala Gema Allué y la alcaldesa, Lorena Orduna, segunda y cuarta a la izquierda de 'El Cordobés' en las Fiestas de San Lorenzo de 1994. Heraldo.es

Con pocas palabras, 'El Cordobés, que en la tarde de este sábado torea en el coso oscense junto a El Fandi y Joselito Adame, ha glosado su trayectoria profesional. En sus inicios, esta estuvo marcada por el abandono de su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', estrella del toreo en los años 60 y 70 que se desentendió de él y de su madre, María Dolores Díaz González. Una sentencia de 2016 reconoció dicha paternidad. "Ahora me llama todos los días y me quiere llevar a ver un partido de fútbol cuando yo nunca he jugado", ha sonreído el homenajeado.

Tras el acto, el diestro ha atendido a todos los presentes, se ha hecho fotografías con los aficionados y ha agradecido al Ayuntamiento de Huesca este emotivo reconocimiento, prometiendo volver a la ciudad aunque no sea para torear.