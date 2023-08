Lorena Orduna: "Me gustaría que las peñas de Huesca recuperasen presencialidad durante todo el año"

Quedan tres días para San Lorenzo 2023 y van a ser sus primeras fiestas como alcaldesa. ¿Es de las laurentinas de toda la vida?

Sí, de hecho, nací un 4 de agosto, en el Prelaurentis, y ya me pusieron una pañoleta y unos patucos verdes. Desde pequeña me he vestido con traje regional, fui mairalesa con 18 años... Para mí, San Lorenzo es increíble. He tenido la suerte de estar en fiestas de otras ciudades y que nadie se enfade pero me quedo con las mías.



Aun así, ¿qué es lo primero que le gustaría mejorar?

Tenemos unas fiestas declaradas de interés turístico nacional y me gustaría que los oscenses tuviéramos esa ambición para conseguir que se proclamaran de interés turístico internacional. Es cierto que estos últimos años viene mucho turista francés, pero ¿por qué no podemos desarrollar más el turismo extranjero? Hay otros países cercanos que también podrían venir a divertirse. Y, por supuesto, hay que promocionarlas más también en España para que la gente cuando piense en agosto, piense en San Lorenzo y en Huesca.



Y de la esencia de San Lorenzo, ¿con qué se quedaría?

Lo más importante es que tenemos cabida todos. Yo apelo al respeto y al sentido común porque hay mucha agenda cultural como para que todo el mundo, de cualquier ideología, disfrute y ese es el verdadero sentido de las fiestas.



El viernes asistió a la gala de presentación de las mairalesas. ¿Qué recuerdos tiene de su ‘reinado’ en el barrio de Santiago?

Para mí fue un orgullo muy grande porque mi madre fue también con la peña La Parrilla de las primeras generaciones de mairalesas de los años 60, que entonces eran presidentas. Y también su hermana fue mairalesa así que vengo de una estirpe.... (risas). Para mí no hay nada más bonito que representar a tu ciudad y a tu barrio. Pero también fue un aprendizaje personal y de la cultura y de las raíces de mi ciudad, que otra manera no hubiera conocido. Por eso, soy una firme defensora de esta figura.



Hace tres años estuvo a punto de haber un mainate por primera vez como representante de un barrio. ¿Qué le parecería que se eligieran chicos junto a las mairalesas?

Me parecería bien. Si la sociedad civil quiere, ¿por qué no? Todos tenemos cabida en la fiesta.



En este 2023 sí se va a vivir un momento histórico con las primeras mujeres danzantes.

Me parece fenomenal también.



¿Le habría gustado que este paso se hubiera podido dar antes?

Creo que no vale la pena mirar al pasado ya ni pensar en qué hubiera podido pasar. Es el momento que estamos ahora, es historia porque hay dos mujeres por primera vez en la agrupación y ya veremos qué nos depara el futuro.



Va a vivir muchas cosas nuevas como alcaldesa pero ¿qué se va a perder por ‘culpa’ del cargo?

Alguna salida nocturna con mi pandilla de amigas y amigos porque me gusta también disfrutar de las fiestas. No obstante, con la agenda apretada que tengo también necesitaré mis tiempos de descanso con mi familia. Voy a incorporar a mis hijos a todos los actos que pueda porque soy alcaldesa pero soy madre también y para mí ellos y mi marido son muy importante. Así que siempre que pueda, vendrán conmigo, si quieren claro, que esa es otra...



La investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón, prevista para los días 9, 10 y 11 de agosto, le va a ‘contraprogramar’.

Lo compaginaré, como he hecho toda mi vida. Desde luego, las fiestas de mi ciudad son prioritarias, pero la investidura de Jorge Azcón también tanto por el respeto y el aprecio que le tengo, como por lo que significa para Aragón. Me las ingeniaré para llegar a todo, como estoy acostumbrada a hacer.



¿Qué opina del programa de actos que han heredado del PSOE?

Es cierto que estaba ya hecho pero lo hemos cogido con mucha ilusión y muchas ganas, y tiene muchas posibilidades. En base a la experiencia y a los datos que vamos a ir recabando en estas fiestas y a lo que nos reporte la gente, haremos un diagnóstico y lo proyectaremos para las del año que viene. Y ya le he advertido a mi equipo de gobierno que para tener unas grandes fiestas hay que empezar a trabajarlas desde el 16 de agosto.



A bote pronto, ¿cambiaría algo del modelo actual? ¿Llevaría a las peñas a otros espacios?

Creo que las peñas son muy importantes para Huesca y para las fiestas, pero me gustaría que fueran más allá y recuperar la presencialidad que tenían antiguamente. En San Lorenzo son importantes para esos jóvenes de 12 a 18 años que están un poco en tierra de nadie porque, al igual que pasa en otras ciudades, en Huesca no hay suficiente ocio. Podrían programar actividades a lo largo del año para que esa juventud tuviera alternativas y el ayuntamiento les apoyaría para que lo lideraran.



¿Tiene más ideas para 2024?

Me gustaría recuperar el folclore que había antes con grupos nacionales e internacionales para llenar de luz la ciudad y que fueran también un foco de turismo.



Muchos barrios y hosteleros se quejan de que la fiesta no sale del centro. ¿Estaría a favor de extenderla a otras zonas?

Se pueden hablar y cambiar las cosas, claro que sí, pero no lo tengo que decidir yo sino que hay que analizar primero con datos la presión que hay en ciertos barrios que se masifican muchas horas en las fiestas y ver también si a la gente le convence el modelo actual o no.



En los últimos años cada vez más oscenses miran al modelo de Teruel con las peñas repartidas por distintos puntos de la ciudad. ¿Sería extrapolable a Huesca?

Este año estuve en La Vaquilla invitada por la alcaldesa, Emma Buj, y fui por eso. Quería ver ese modelo de calle, de carpas por toda la ciudad. Teruel es pequeña como Huesca, pero allí lo implantaron poco a poco. No empezaron a poner carpas de un día para otro, sino que fueron concediendo permisos e iban viendo si a la gente ese modelo le satisfacía o no. Aquí en Huesca habría que hacer lo mismo. No te vas a liar a poner carpas por toda la ciudad para que luego no haya gente y sea un gasto económico y un perjuicio.