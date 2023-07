Largas filas para las entradas de la feria taurina de Huesca: "Vengo solo por ver la despedida de El Cordobés"

"Este año he venido un poco más tarde, a las 6.45 de la mañana, porque otras veces ya estaba aquí a las 6.00". Son palabras de Carlos Liesa, que este lunes ha hecho más de cuatro horas de cola para ser el primero en comprar entradas sueltas para la feria taurina de las próximas fiestas de San Lorenzo de Huesca, que ha despertado una gran expectación por un cartel que está repleto de figuras como Morante de la Puebla o Roca Rey.

Y es que hoy se ponían a la venta y, como es tradición, se han vuelto a formar largas filas a las puertas de la plaza. Los precios para las cuatro corridas de toros oscilan entre loas 38,5 euros del tendido alto de sol a los 121 de la barrera de sombra. Los bonos, por su parte, van desde 161,5 euros para las peñas a los 481,5.

"Madrugo todos los años para poder elegir los sitios que quiero porque si no luego quedan otros que no son tan buenos", explicó Carlos Liesa. En su caso, compró dos entradas para él y para su mujer. "Hemos venido siempre el 10 de agosto para celebrar el día de San Lorenzo, pero esta vez después de muchísimos años hemos cambiado al 13. No soy muy entendido pero debe ser la mejor corrida del cartel con Roca Rey, Perera y Emilio de Justo", señaló.

El segundo de la fila fue Lino Gómez, que fue a las 7.00 para guardar sitio hasta la hora de apertura de las taquillas, a las 11.00. Luego le acompañó José Luis Navarro y entre los dos compraron entradas para su cuadrilla "porque siempre hay alguien que tiene que pringar", declararon entre risas, lamentando que no hubiera habido sombrillas o ventiladores para la espera "porque todos los años pasa lo mismo, hay mucha cola y hace mucho calor". En su caso irán dos días, el 11 por Morante de la Puebla y el 13 por Roca Rey. "Hay mucha figura en el cartel de este año así que a ver si los toros acompañan porque la merienda seguro que sí", desearon.

Entre las primeras estaba también Cristina Santolaria. Ella compró dos entradas de sombra para el día 12 "porque coincide que tengo fiesta por la tarde en el trabajo y como es la despedida de El Cordobés, le prometí a mi padre que le traería a los toros porque me gusta, y por primer año venimos a la feria solo por eso".

Justo detrás de ella estaba otra joven que iba a buscar entradas para los días 10, 11 y 12 y acompañar así a sus amigos que se sacan el bono. "Yo vengo solo esos tres días porque no aguanto el ritmo de la fiesta si no y porque creo que son los más interesantes", afirmó. Es asidua a la plaza de toros "desde pequeña" y lo vive "con un sentimiento muy oscense". Siempre va al sol, "al tendido de arriba, cerca de las charangas, porque hay un ambiente muy bueno y te reencuentras con mucha gente que se ha ido a estudiar o a trabajar fuera". En su caso, le apetece ver sobre todo a Cayetano, "porque siempre ha sido un ídolo", y a El Cordobés, "porque se retira".

También hicieron pacientemente cola Diego Esteban y Marc Pilar, que son primos. El primero de ellos se va a sacar el bono por primera vez "porque estuve el año pasado en la corrida de rejones y he estado en alguna que otra corrida suelta y hace poco en los sanfermines, y me han enganchado un montón los toros", destacó. Y acompañó a su primo de Barcelona para comprar entradas para el fin de semana de la feria. "Vendremos con mi padre a ver a Roca Rey porque a él le gusta mucho, y también con i madre y mi hermano", explicó.

La feria arrancará el día 10 con Antonio Ferrera, José Garrido e Isaac Fonseca con toros de Los Maños; seguirá el 11 con Morante de la Puebla, Joselito Adame y Ginés Marín con toros de Antonio Bañuelos; el 12 con El Cordobés, El Fandi y Cayetano con toros de Salvador Domecq; el 13 con Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Roca Rey con toros de El Pilar; y se cerrará el 14 con los rejoneadores Leonardo, Mario Pérez Langa y Guillermo Hermoso de Mendoza con toros de Luis Albarrán.

Además, se ha programado un Súper Grand Prix con las peñas (5 de agosto); una novillada sin picadores para los oscenses Porta Miravé, Jorge Mallén, Ignacio Bone y Héctor Marco con novillos de Hermanas Azcona (día 6); la becerrada y el espectáculo Casta Aragonesa (día 9) y el concurso nacional de recortadores (día 12). Además, habrá suelta de vaquillas del 11 al 15 de agosto.

Las entradas continúan a la venta en las taquillas de la plaza de toros en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y en la web de la empresa www.tauroemocion.es. Y a partir del 1 de agosto, las peñas sacarán a la venta sus abonos para el sol.