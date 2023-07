El PP logra el segundo diputado por Huesca tras 12 años pese a que el PSOE gana votos

La provincia de Huesca fue una de las muchas que el domingo se tiñó de azul en España. La candidatura encabezada por Ana Alós, la número dos del PP en Aragón, ganó y se llevó dos de los tres diputados en liza, algo que no ocurría desde las elecciones del 2011. Junto a ella irá al Congreso Javier Folch, director de Asaja Aragón y una de las caras nuevas de esta campaña.

Las elecciones del 28 de mayo ya apuntaron el cambio de color en el mapa político: el PSOE perdía por primera vez en unas municipales en 40 años y el PP dominaba las grandes ciudades y la Diputación. Ayer se confirmó la tendencia. La lista popular, con 45.562 votos, sumó respecto a 2019 más de 15.000, pasando del 26% al 38%. Se nutrió de la bolsa de Ciudadanos, que hace cuatro años obtuvo 9.244 votos, y también del retroceso de Vox. Y le sacó una ventaja de 5.663 al PSOE.

En circunscripciones como Huesca, con tres escaños en juego, gana el que se lleva dos, y esta vez la balanza se ha decantado del lado de los populares. La socialista Begoña Nasarre será la única representante en el Congreso y Alfredo Sancho pierde su escaño. Curiosamente el PSOE ha salido derrotado pese a mejorar resultados. Ha pasado de 38.101 votos en 2019, con un porcentaje del 33,54%, a 39.899 y el mismo porcentaje, incluso en los decimales. El llamamiento al voto útil ha funcionado pero no lo suficiente como para revalidar los dos diputados.

En el Senado, la ventaja se traduce en tres escaños, que ocuparán Melania Mur y dos cuneros (candidatos de otros distritos), los zaragozanos Javier Campoy, hombre fuerte de la nueva dirección del PP nacional; y Ana María Beltrán, presidenta del PP de Navarra en la época de Casado. Por el PSOE estará la exdelegada del Gobierno, Rosa Serrano.

La polarización ha perjudicado a los que venían por detrás. Vox se mantiene como tercera fuerza por delante de Sumar pero la lista encabezada por José Manuel Vallejo ha retrocedido de 17.237 papeletas (15%) a 15.073 (12%).

Sumar es cuarta, también penalizada por el voto útil. Si en 2019 las fuerzas a la izquierda del PSOE, Unidas Podemos y Chunta Aragonesista, lograron 16.035 sufragios (un 14%), la nueva fórmula de coalición que en la provincia abandera Vicente Guerrero se ha quedado en 13.624 (11%). Aragón Existe, con menor peso en Huesca que en Zaragoza y Teruel, apenas ha obtenido el 1% (1.293), eso sí, por delante del PAR, que ha reducido su fuerza al 0,58% (700).

Una victoria que ha tardado

La victoria de ayer del PP no fue completa. El buen resultado en Huesca no se pudo completar con una mayoría absoluta en España que muchos vaticinaban. En todo caso, el partido recupera el dominio en el Alto Aragón para confirmar el liderazgo obtenido en las municipales. Desde 2011, no conseguía hacerse con dos de los tres diputados. Entonces, concurría en coalición con el PAR. Fue el año de la derrota de Zapatero, que había adelantado la convocatoria electoral, y del efecto en las urnas de la grave crisis económica, que dio una holgada mayoría absoluta a Mariano Rajoy con 186 escaños. El PP logró en Huesca 58.435 votos (48%), por 40.721 del PSOE (33%).

Desde entonces, no se ha repetido una victoria tan rotunda. En las siguientes elecciones, las de 2015, la irrupción de Podemos acabó con el claro bipartidismo que durante años repartía los diputados con la fórmula de 2-1, a veces decantándose por el PP y a veces por el PSOE. Los populares, también en coalición con el PAR, ganaron con 39.747 votos, nueve mil más que los socialistas, pero Podemos alcanzó los 21.943 y se llevó un escaño.

El reparto de diputados se repitió seis meses después, también con victoria popular, en las decimoterceras generales desde la transición a la democracia, unas elecciones forzadas por la imposibilidad de los candidatos de formar gobierno.

En abril de 2019 el PSOE arrebató la victoria al PP en la provincia, con 41.354 votos frente a 25.149, pero se quedaron con un escaño cada uno, ya que el tercero fue a parar no a Podemos sino a Ciudadanos (24.568), en el año en que el partido de Albert Rivera consiguió 57 diputados.

Las pasadas generales, de noviembre de 2019, forzadas al no haber podido formar gobierno Pedro Sánchez, las ganó de nuevo en el Alto Aragón el PSOE y se llevó los dos diputados, aunque bajó a 38.101 sufragios, 10.000 más que el PP. Vox irrumpió con 17.237, insuficientes para llevarse el tercer diputado y ahora salen menguados.