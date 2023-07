El PP consigue por primera vez la presidencia de la Comarca del Somontano con Saúl Pérez

Saúl Pérez, alcalde de la pequeña población de Torres de Alcanadre con 82 habitantes, se ha convertido en el primer presidente del Partido Popular en dirigir la Comarca del Somontano de Barbastro. El PP obtuvo 10 consejeros, frente a 11 del PSOE de Daniel Gracia, que ha gobernado en los últimos cuatro años. Para llegar a los 13 que han decantado la balanza, el popular Pérez ha recibido el voto de Vox, PAR y Ciudadanos. Por su parte Daniel Gracia ha contado con los votos socialistas más el de En Común Cambiar Somontano.

Saúl Pérez es ingeniero agrónomo de 41 años. Afronta su segundo mandato consecutivo como alcalde de Torres de Alcanadre y ha sido en el anterior mandato consejero comarcal.

El acto de investidura se ha celebrado en el salón de actos de la sede del Consejo Regulador de la D.O.P. Somontano, como ya ocurriera hace cuatro años y ha contado con la presencia del presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván; de la candidata al Congreso la popular Ana Alós; el alcalde de Barbastro y portavoz en la DPH por el PP, Fernando Torres; el senador socialista Antonio Cosculluela o el diputado autonómico del PSOE, Fernando Torres, entre otros.

El presidente ha calificado el de hoy como “un día histórico que marca un hito pues después de 21 años el PP se hace cargo de la presidencia de la Comarca. Es para nosotros un honor y una satisfacción”.

Pérez, que ha reconocido el trabajo realizado por su antecesor, ha asegurado que en este nuevo mandato “no habrá cambios radicales, se seguirá con las cosas que se han hecho bien y en otras áreas donde veamos margen de mejora trataremos de impulsarlas. Son ideas nuevas, personas nuevas y se tiene que notar en los servicios que prestamos a toda la comarca”. El reto será “llegar a todos los municipios por igual, que el turismo no sólo Guara Somontano si no que también llegue al sur, intentar mantener todos los servicios con la misma calidad que en las ciudades”.

La comisión de gobierno estará formada por 8 consejeros. El presidente ha ofrecido 2 de ellos al PSOE. El resto lo formarán 1 Ciudadanos, 1 PAR, 1 Vox y 3 el PP. Además, en virtud del acuerdo, se establecen dos vicepresidencias: la primera para el PAR, que ostentará la alcaldesa de El Grado, Mari Carmen Obis, que llevará Servicios Sociales y Desarrollo; y otra para la consejera de Ciudadanos–Tu Aragón, y alcaldesa de Estadilla, Pilar Lleyda, que llevará la cartera de Turismo y Deporte.

El acto de investidura se ha celebrado en el salón de actos de la sede del Consejo Regulador de la D.O.P. Somontano, José Luis Pano | pan

El presidente saliente ha mostrado su deseo facilitar el traspaso de poderes y colaborar con el nuevo gobierno comarcal manteniendo la tónica de este mandato “donde el 80% de los acuerdos han sido por unanimidad”. También ha afeado la “incoherencia” del PP que aboga por que gobierne la lista más votada “y aquí hemos visto que siendo el PSOE el partido más votado no han permitido que gobernemos. No voy a cargar contra el resto de partidos que le han apoyado porque los socialistas aceptamos el juego de mayorías, muy al contrario de la actitud del PP en este pasado mandato en el que ha cargado contra la vicepresidenta del PAR diciendo que no era necesario una vicepresidencia. Ahora en cambio, el PP nombra a dos”.

Las portavoces de la coalición que ha aupado el PP han aplaudido el cambio de rumbo “que puede ser beneficioso para el territorio”, en palabras de Ciudadanos-Tu Aragón, y porque “no es bueno que los partidos se perpetúen en las instituciones”, declaraciones de Vox. Mientras que la consejera del PAR ha asegurado que “ha sido una decisión difícil porque ha habido muy buena relación con el PSOE” en los últimos mandatos “pero en el PAR se ha entendido que ha llegado el momento de un cambio”.

Por su parte, Marisol Cancer, de En Común Cambiar Somontano ha pedido todos “ética” a todos los grupos en su futuro trabajo al servicio de los ciudadanos.