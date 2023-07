Crefco reivindica un año más la reapertura del Canfranc y exige al gobierno francés que se implique

La nueva estación de Canfranc ha acogido por primera vez el acto reivindicativo de la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco), en el que se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de esta línea internacional. Cerca de 200 personas han respaldado a Crefco y su homóloga francesa, en un año en el que hay más optimismo para que los trenes vuelvan a pasar por el túnel de Somport. Y es que, tal y como se ha destacado, han comenzado las obras de renovación entre Huesca y Canfranc.

Pero todavía falta algo importante: que el gobierno francés entienda la importancia de esta línea y haya una fecha para la reapertura.

“Se van a invertir más de 150 millones de euros en la línea ferroviaria, la mayor inversión desde que se inauguró, por lo tanto estamos de celebración”, ha asegurado el alcalde de Canfranc Fernando Sánchez. Pero “no estamos satisfechos del todo” ya que aún “no hay fecha para la reapertura y por eso estamos aquí”. El próximo paso sería acondicionar el tramo entre Bedous y el túnel de Somport, así como el propio túnel.

En esta cuestión “se está trabajando” y tal y como ha recordado el primer edil, “hace poco tuvimos una buena noticia, la aprobación de 9 millones de fondos europeos para los estudios previos y alguna obra”. Esto significa que “Europa nos apoya, pero París no pone fecha para estas obras”.

El portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, ha puesto de manifiesto que este año “no es como los demás”. La Coordinadora cumple 30 años “estando en la brecha”, de decir que “este ferrocarril no es del pasado, sino del futuro” y su aspiración es no llegar al 40 aniversario porque eso significará que “estaremos viendo pasar los trenes por esta estación”.

Las obras que se están realizando “van a dejar la línea en óptimas condiciones para cambiar el ancho de vía y que se pueda reabrir en su tramo internacional”. Igualmente, “Europa sigue apostando por la reapertura, incluso financieramente con esos 9 millones para los estudios”, añade el portavoz de Crefco. Y también un tema “trascendental” es la importancia del ferrocarril para el cambio climático, ya que “es necesario proteger el Pirineo y una manera es que un porcentaje de las toneladas de las mercancías que pasan en camiones, lo hagan en ferrocarril”.

Todo esto “hace que este año sea especial y con cierto optimismo”. Pero existe un “nubarrón”, que es la falta de “entusiasmo” del lado francés. Porque sólo el gobierno de Nueva Aquitania, “es firme defensor y está costando que el ejecutivo de París vea la necesidad de reabrir esta línea”. Por ello, han exigido a las autoridades francesas “que de una vez por todas se pongan las pilas” y consideren al ferrocarril de Canfranc “como una línea importante para la comunicación entre ambos países”. Casanova también ha recordado que en Aragón “tenemos la suerte de contar con una línea de ferrocarril que nos abre al mundo”.

Por otro lado, a los políticos aragoneses les exigen ser “la punta de lanza” para pedir al gobierno de España llegar a un acuerdo con el francés. Según ha dicho el portavoz de Crefco, el tema del Canfranc “no ocupa el protagonismo que a nuestro entender debería ocupar”. Y ha

continuado, “llevamos dos campañas electorales seguidas y no se escucha nada, y es lamentable que los políticos aragoneses no tengan claro la importancia de tener una línea abierta con Europa”. En el acto de esta mañana en Canfranc, había representantes de varios partidos políticos, como el PSOE, CHA y Podemos (ambos apoyando a Sumar) o Aragón Existe. El PP no ha estado presente en esta reivindicación por la reapertura de la línea internacional.

Recuerdo especial para Luis Granell

En este acto también ha habido un recuerdo especial para el trabajador fallecido hace unos días en las obras de la vía, entre Anzánigo y Caldearenas, y para los que ya no están y han estado en la lucha por la reapertura, como Luis Granell, cofundador de Crefco “y alma mater de la coordinadora” y que falleció a los 74 años, el 17 febrero del año pasado en Pau (Francia), tras sufrir un grave accidente de montaña.

Desde ahora su recuerdo permanece en la explanada de la estación, mediante una placa conmemorativa. Luis fue el que “a todos nos mantenía en la brecha cuando había momentos de desesperanza, el que trabajaba sin descanso, el que aportaba ideas y fue alguien muy importante para Crefco. Esta pequeña placa es lo mínimo que la reapertura y Crefco le podemos hacer”.

Benjamín Casanova ha adelantado que también se plantará un árbol, “el de Luis”, que crecerá en la explanada de Canfranc “y verá pasar los trenes por esta estación hasta Francia. Finalmente se ha guardado un minuto de silencio junto a la placa.