Lanza una silla desde un balcón en Huesca y le da en la cabeza a un viandante

Un hombre tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca a causa de las lesiones sufridas en la cabeza después de que cayera sobre él una silla lanzada desde un balcón. El herido, de 39 años, paseaba por una de las vías más céntricas y concurridas de la ciudad cuando de repente recibió el golpe.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, a las seis y media de la tarde, frente al número 36 del Coso Alto, una zona con numerosos comercios y terrazas, por donde transitan numerosos peatones.

Según ha confirmado la Policía Nacional, un hombre en estado de embriaguez lanzó una silla a la calle y le dio a una persona que pasaba por debajo. El autor de los hechos, de 58 años, fue detenido acusado de un delito de lesiones y permanece en los calabozos de la comisaría provincial a la espera de pasar a disposición judicial.

El peatón fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Jorge, donde recibió 20 puntos de sutura en la cabeza. Para prevenir las posibles consecuencias del traumatismo craneoencefálico y valorar su alcance, se quedó en el servicio de Urgencias en observación, donde permanecía la mañana de este martes, comentaron fuentes del Salud.

Los testigos presenciales explicaron que la silla se lanzó desde la primera planta. Era un mueble de madera, de los característicos de los comedores antiguos. "Parece que no le dio de lleno, porque lo habría podido matar", indicó la dependienta de un establecimiento comercial pegado al lugar de los hechos.

La Policía Nacional ha dejado claro que entre el detenido y la víctima no existía conflicto previo y de hecho no tienen ningún tipo de relación. El ataque no iba dirigido contra él, le podría haber ocurrido a cualquier viandante que a esa hora pasara por el Coso.

Los agentes se personaron en el lugar alertados por los presentes, lo mismo que los servicios sanitarios. La Policía entrevistó a varios de los testigos que corroboraron los hechos.

Hace solo unos días, un policía nacional de Zaragoza sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al ser atropellado por un turismo cuando esquivaba los objetos lanzados desde una vivienda. El agente, perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano (GAT), había acudido para intervenir en una riña tumultuaria en la calle Juan Pablo Bonet de la capital aragonesa. Algunos de los implicados se refugiaron en una vivienda y empezaron a lanzar botellas y otros objetos a la calle.