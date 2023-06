Muere una niña de 16 meses después de que su madre la dejara diez días sola en casa

Una mujer de 31 años ha sido arrestada en Cleveland (EE. UU.) tras la muerte de su hija de 16 meses, a la que, al parecer, dejó sola en casa durante 10 días mientras ella viajó de vacaciones a Puerto Rico y Detroit.

Según publican varios medios estadounidenses, Kristel Candelario está acusada de asesinato después de que su bebé, Jailyn, falleciera en su casa la semana pasada, como confirmó el Departamento del Sheriff del condado de Cuyahoga.

La investigación de la oficina del médico forense del condado reveló que la niña no sufía signos de violencia en su cuerpo. "Se quedó sola y sin supervisión durante aproximadamente 10 días y posteriormente murió", dijo la policía en un comunicado.

Según la declaración jurada de la madre, al regresar a casa se dio cuenta de que su hija estaba "extremadamente deshidratada".

Al parecer, estaba envuelta en mantas sucias con heces y orina.

Cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa, la niña ya había fallecido.

Algunos vecinos de la detenida dijeron a la cadena WKYC, afiliada de NBC en Cleveland, que no era la primera vez que la mujer dejaba sola a la pequeña en casa. En anteriores ocasiones les había pedido que cuidaran de Jailyn y no entendían por qué no había vuelto a buscar su ayuda esta vez.

“Es inconcebible que una madre deje a su hijo de 16 meses solo sin supervisión durante 10 días para irse de vacaciones”, dijo el fiscal del condado de Cuyahoga. “Como padres, se supone que debemos proteger y cuidar a nuestros hijos. Imaginar el sufrimiento de esta niña, durante sus últimos días de vida sola, es realmente horrible y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para buscar justicia en su nombre”, apuntó.