Primer encontronazo entre Vox y PP tras el pleno que inaugura el mandato en Huesca 

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado este lunes el primer pleno del nuevo mandato, con el PP al frente de una corporación en la que cual está con mayoría simple (12 de 24 ediles) y dispuesto a gobernar sin alianzas, con acuerdos puntuales a uno y otro lado del plenario, donde está PSOE (10) y Vox (3). La alcaldesa, Lorena Orduna, ha contado con el apoyo del grupo situado a su izquierda para sacar adelante el organigrama municipal, con 10 comisiones informativas.

En un paradigma de lo que podría ser la nueva etapa municipal, se ha producido el primer encontronazo de Vox y el PP, sin contar las declaraciones de Antonio Laborda tras la investidura de Orduna, nombrada alcaldesa al encabezar la lista más votada. Los primeros han mostrado su rechazo a la nueva estructura por el contenido de dos de las comisiones. Los ediles, sentados este mandato a la derecha de la presidencia, han señalado que la de Acción social, familia y cooperación del desarrollo "se preocupa de desarrollo de terceros, dejando de la lado el propio y las necesidades básicas de la ciudad de Huesca".

Tampoco han estado de acuerdo con la creación de la comisión de Participación ciudadana, infancia, juventud e igualdad. Por un lado, señala que "no creen en el modelo actual de participación ciudadana, instaurado por la extrema izquierda y que tanto el PP como el PSOE quieren mantener y fomentar". Por otro, los concejales de Vox han manifestado que no pueden apoyar el ámbito de igualdad porque "como ya quedó de manifiesto en el anterior mandato, tras dilapidar 60.000 euros en la redacción de un plan inservible, en el Ayuntamiento de Huesca no existen problemas en este terreno".

Vox ha criticado, además, que la nueva alcaldesa de Huesca "no haya permitido el turno de explicación del sentido del voto" en el primer pleno del mandato. El grupo municipal también ha votado en contra del punto del orden del día que recogía el número, características y retribuciones del personal eventual del ayuntamiento, cinco personas, con salarios que van de los 60.000 a los 41.000 euros anuales.

Igualmente, han cuestionado que Orduna mantenga el mismo número de comisiones que el mandato pasado, cuando gobernó el PSOE. "No ha habido recorte económico alguna con la nueva estructura municipal, pese a los alardes de la alcaldesa". La reducción ha sido propiciada porque se ha limitado a tres (antes eran 5) el número de grupos políticos y, por tanto, disminuyen las asignaciones dinerarias".

En el comunicado emitido tras la sesión plenaria, Vox ha destacado que su partido "quiere cambiar las políticas de izquierdas instauradas en el ayuntamiento de Huesca". "Y hemos podido comprobar que pocos días después de la toma de posesión, PSOE y PP se han puesto de acuerdo para aprobar un modelo de gobierno continuista", añade. Por todo ello, el grupo municipal asegura que "estará vigilante" y continuará "siendo firme en nuestras convicciones, defendiendo los intereses de la ciudad y sus ciudadanos".