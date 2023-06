Vox entrará en los gobiernos del PP de Binéfar y Jaca

Vox se ha mostrado orgulloso de haber hecho valer sus votos en las localidades oscenses donde su apoyo resultaba "crucial" para que el PP accediese a la alcaldía al estar en minoría. En un comunicado, el partido de Santiago Abascal asegura que se han cerrado acuerdos en Jaca y Binéfar, no así en Huesca y Barbastro.

La concejala Marta Moreno entrará en el gobierno local de Jaca, logrando también un compromiso firmado para llevar a cabo medidas programáticas propuestas por Vox. "Para nosotros lo prioritario es impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del municipio, para que los vecinos tengan un futuro próspero”, ha declarado.

Del mismo modo, la conformación del nuevo consistorio en Binéfar ha precisado de un acuerdo de última hora entre PP, Vox y PAR, asegura. De esta manera el grupo municipal regido por Beatriz Oliván entrará en el gobierno de la localidad asumiendo varias concejalías y con el compromiso por parte de la nueva alcaldesa popular de asumir "una parte importante de las medidas programáticas". “Hemos estado a la altura del cambio político que requería Binéfar, ahora nos toca comenzar a trabajar para solucionar los problemas reales de nuestros vecinos”, ha señalado la concejala.

Donde no ha habido acuerdo es en las localidades donde el PP ha resultado primera fuerza sin obtener una mayoría absoluta por un único edil. Es el caso de Huesca y Barbastro. En la primera, el concejal Antonio Laborda ha manifestado: "No nos ha quedado más remedio que votarnos a nosotros mismos dada la total falta de voluntad de diálogo por parte de un Partido Popular que actúa como si tuviese una mayoría absoluta”, y añade que han tendido la mano. "No se nos ha escuchado", asegura, pero siguen abiertos a negociar.

En el caso de Barbastro, la concejala Ana Barón también ha decidido votar su propia candidatura. “Tras dos semanas y varios encuentros no ha sido posible llegar a un acuerdo con Fernando Torres, aun así seguimos dispuestos al diálogo para asegurar la gobernabilidad de Barbastro y su Comarca”.

Caso aparte, señala Vox, son las localidades de Monzón, Fraga o Tamarite de Litera, donde el Partido Popular ha obtenido mayorías absolutas que le permiten gobernar totalmente en solitario, "por lo que sin más margen de maniobra los concejales de Vox recurrieron al voto en blanco en Fraga o también al voto a su propia candidatura en Monzón y Tamarite".