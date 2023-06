PP y PSOE rechazan la oferta de Cambiar de turnarse en el gobierno de Sabiñánigo

La alcaldía de Sabiñánigo sigue en el aire a pocos días de la constitución de los ayuntamientos. Cambiar Sabiñánigo, con dos concejales, todavía no ha tomado la decisión de a quién apoyará el sábado, si al PP que fue la lista más votada con 6 ediles, o al PSOE que obtuvo 5.

Hasta este miércoles han continuado los encuentros con ambas formaciones a las que han presentado una propuesta para formar para los próximos 4 años un gobierno compartido o a tres, ya que la legislatura que está a punto de comenzar sólo contará con tres grupos políticos con representación municipal.

Esta fórmula consistiría en que durante dos años la alcaldía la ostentaría el PP y otros dos el PSOE, consensuando unos mínimos comunes ya que, según ha explicado el candidato de Cambiar Javier Sadornil, “parece que hay cosas que compartimos”. Pero esta propuesta no ha convencido ni ha PP ni a PSOE y ambos han dicho que no. “No ha sido el mismo tono y de la misma manera que un grupo y otro han declinado, y es algo que tendremos en consideración cuando tomemos la decisión final”, añade.

El planteamiento, según se ha explicado en la asamblea abierta celebrada este miércoles en la Casa de la Cultura de Sabiñánigo, no es para echar balones fuera o no asumir una decisión, sino porque hay “un terreno compartido” y desde Cambiar creen que la experiencia de unos, la ilusión de otros y su implicación “nos parece fundamental para tener un gobierno compartido esta legislatura”. En este caso, han aclarado que Cambiar Sabiñánigo no quiere la alcaldía, sino que sólo entraría en el gobierno con un concejal.

Como el planteamiento no ha sido bien recibido, ahora deberán tomar una decisión que esperan anunciar este jueves, tras una nueva reunión de su asamblea.

En el acto informativo han explicado el proceso que están llevando a cabo desde el pasado 28 de mayo, en el que se han reuniones en tres ocasiones tanto con el PP como con el PSOE, y han dado a conocer los planteamientos de cada partido.

"El PP cree que van a conseguir dinero, porque también van a gobernar la DPH y el Gobierno de Aragón, y pueden llevar a cabo su proyecto”, han dicho, a lo que se suma “su ilusión”, Respecto a las propuestas de Cambiar “lo aceptan todo y podemos tener acceso a las dos concejalías”. Les han trasladado igualmente que “optan por un gobierno de estabilidad para cuatro años”. No obstante, Cambiar tiene la sensación de que “lo que para nosotros es importante, para el PP son menudencias” y han recordado que la capacidad económica del ayuntamiento “es restringida” y “no calibran bien” dicha capacidad.

Mientras, el PSOE les ha presentado un pacto, que no se ha firmado, que recoge todas las propuestas de Cambiar. Y al igual que a los populares, se han puesto encima de la mesa las líneas rojas de Cambiar, que pasan por elaborar un plan anual de mejora de los servicios municipales, la especial protección de espacios naturales y la biodiversidad en el ámbito urbano, crear un mapa del municipio con los ecosistemas de alto nivel paisajístico donde no tienen cabida los proyectos de energía eólica o fotovoltaica, el impulso del plan de movilidad urbana con la inclusión, por ejemplo, de un carril bici, respetar los objetivos de la agenda 2030 y máxima transparencia con los representantes públicos y la ciudadanía.