Primeros contactos de Cambiar con PP y PSOE para decidir el gobierno de Sabiñánigo

Las negociaciones de Cambiar Sabiñánigo con PP y PSOE para decidir quién gobierna en la capital serrablesa ya han comenzado después de que los populares dieran un vuelco en las elecciones imponiéndose por seis concejales a cinco a los socialistas. Cambiar tiene ahora la llave con sus dos ediles.

Este lunes el candidato de la formación, Javier Sadornil, ha mantenido sendas reuniones con ambos partidos en lo que ha sido “una primera toma de contacto”. Todavía no hay nada decidido, de manera que los encuentros continuarán los próximos días, pero el objetivo es poder cerrar un acuerdo, en el caso que se alcance, antes del 17 de junio.

Cambiar Sabiñánigo también ha celebrado este lunes una asamblea abierta “para conocer la opinión fundamentalmente de las personas que nos han votado o son afines a nuestro proyecto”, ha explicado Javier Sadornil. Y es que la decisión que tienen que tomar “no resulta fácil”, dado que “lamentablemente la experiencia de estos 8 años con el PSOE no nos genera la confianza que necesitaríamos para apoyar una alcaldía de este grupo que está próximo ideológicamente”.

La otra opción es el PP, “un grupo cuya ideología no es parecida a la nuestra”. Por ello, Cambiar Sabiñánigo necesita conocer por qué les han votado, qué esperan de ellos “y con ese proceso de escucha nos ayuden a tomar una decisión acertada en beneficio del municipio”, añade el candidato.

Una veintena de personas han participado en la asamblea abierta y han mostrado distintas opiniones en ambos sentidos, para permitir un gobierno de izquierdas o de derechas. Se ha manifestado que el pueblo “ha pedido un cambio” pero también que en este caso “la izquierda ha ganado en votos”.

También se ha planteado apoyar al PP y en el caso de que las cosas no fueran bien, plantear una moción de censura. Pero en este sentido, Sadornil advertía de que esta herramienta democrática “no se puede utilizar mal”, por lo que “hagamos lo que hagamos, no se puede plantear a mitad de legislatura porque no se entendería y tampoco se puede utilizar en cualquier momento, salvo en casos excepcionales que sean de mucho sentido común y aglutinara a mucha gente”.

También existe la opinión de que no se puede pactar “de ninguna manera” con el PP, o que se podría “castigar” de alguna manera al PSOE por esa pérdida de confianza de los últimos 8 años, ya que consideran que el partido no ha cumplido todo lo prometido. Sea como fuere, lo que tienen claro desde Cambiar Sabiñánigo es que la decisión “es complicada”. Tras esta reunión abierta, continuarán los encuentros con PP y PSOE y se reunirá la Asamblea de Cambiar Sabiñánigo.

Sadornil ha reconocido que “tenemos la opción de que gobierne el PP”, reconociendo que después de hablar con su candidato, Pepe Cebollero, “transmite ilusión, tener un proyecto, aunque no compartamos estrictamente, pero parece que tiene ideas y ganas de llevarlas a cabo, algo que es importante”. Al PSOE, liderado por la actual alcaldesa Berta Fernández, le piden es que les “ilusione”, que presenten “un modelo que podamos compartir, una reflexión, una autocritica de lo ocurrido, que haya motivado que haya perdido tantos votos, y nos anime a hacer algo diferente en Sabiñánigo y podamos compartirlo”.