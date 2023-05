Los pueblos de Aragón que vivirán las elecciones generales en plenas fiestas: "No son las fechas más oportunas"

Aunque agosto sea el mes de las fiestas patronales por excelencia, en julio también se celebran en decenas de pueblos aragoneses. La fecha anunciada por Sánchez para las elecciones generales, el 23 de julio, coincide con los días grandes de localidades como Cuarte de Huerva, Quinto, Ricla, Sabiñánigo o Andorra, entre otras muchas. También se han organizado para ese fin de semana eventos como el Calatafest (en Calatayud) o la Gran Trail Aneto (en el Pirineo). En algunas localidades como Grañén están buscando un lugar alternativo para instalar las mesas electorales.

En la provincia de Zaragoza, una veintena de municipios tienen ya contratadas orquestas, discomóviles y actividades para niños y mayores el fin de semana de elecciones. En Ricla, el calendario de fiestas ya está fijado desde hace semanas y se celebrarán del 19 al 23 de julio, en honor a Santa María Magdalena. "Las elecciones nos pilla justo en el último día de fiestas. Nosotros no tenemos intención de modificar ningún acto ni actividad porque la votación se hace en el colegio electoral y no impide nada", asegura el alcalde de la localidad, el socialista Ignacio Gutiérrez, que ha vuelto a ganar las elecciones municipales del 28M.

En todo caso, cree, "será la primera vez que se celebren una elecciones en pleno verano". "Los que se dedican a decidir estas cosas tendrán sus razones, pero sin duda no son las fechas más adecuadas", reconoce.

Distintos actos lúdicos en el último día de las fiestas de Ricla, imagen de archivo.. JMACIPE

Aunque en Rueda de Jalón los patrones son Santiago Apóstol y Santa Ana, el 25 y 26 de julio, las fiestas comenzarán el sábado anterior, el día 22. "Nos ha pillado desprevenidos y tenemos que hablar aún del tema. Este miércoles nos reuniremos y decidiremos, pero sí que nos va a alterar algo. Nos parece fatal la fecha que han escogido y la constitución de las mesas electorales va a ser un problema grave", sostiene el primer edil, Bernardo Lario, que se retira de la política aunque su partido, el PP, haya vuelto a ganar las elecciones.

El alcalde asegura que va a "alterar la vida del pueblo". "En verano, hacemos actividades todos los fines de semana", apostilla. Lario cree que las urnas se llenarán menos que en otras ocasiones: "Los jóvenes estarán de vacaciones o habrán salido de fiesta, que es lo habitual en esta temporada del año". A eso se suma el calor: "puede suponer un riesgo para las personas mayores depende de la hora a la que vayan a depositar su voto".

En Novillas, celebran las Fiestas del Puente el 22 y 23 de julio. El alcalde, Abel Vera del PP, asegura que la fecha elegida "trastoca el funcionamiento normal de esos días". "Nosotros como ayuntamiento poco podemos hacer... Tendremos que adaptarnos de la mejor manera para compaginar los dos acontecimientos", apunta.

El primer edil considera que "no es del todo razonable hacer unas elecciones generales en pleno verano, con puente de Santiago". "El que no está de vacaciones, está a otras cosas... Habrá que adaptarse y hacer que esté todo listo y que no interfiera nada. Ni las fiestas en las elecciones ni viceversa", defiende.

Dance en el día grande de las fiestas de Novillas, imagen de archivo.. N. Barceló

Aunque no será por las fiestas patronales, Calatayud se llenará de aragoneses y otros amantes de la música del país el fin de semana de las elecciones. "Aunque es cierto que cuanto antes, mejor, no son las fechas oportunas para convocar elecciones. Es puente en cuatro comunidades autónomas y a partir del 20 es un periodo vacacional recurrente", señala el alcalde del PP José Manuel Aranda, que también ha sido el más votado en estas elecciones municipales.

Aranda cree que habrá "dificultades para formar las mesas". "Creo que se va a admitir como excusa varias y va a ser complicado... Es un mes difícil", lamenta.

Hay localidades como Utebo que este año han optado por celebrar las fiestas el fin de semana posterior, ya que el día de la patrona, Santa Ana, fijado en mitad de la semana, el miércoles 26 de julio. "Nosotros empezamos las fiestas el 25 de julio. En el caso de que se utilizase alguna infraestructura municipal, tenemos el lunes para recoger la disposición de mesas", aseguran desde el Consistorio. El calendario de esta localidad zaragozana, al igual que la de la mayoría de municipios, lleva fijado así desde hace cuatro meses.

En la provincia de Huesca

En la provincia de Huesca, algunos de los municipios que suelen celebrar las fiestas el fin de semana del 22 y 23 de julio son Sabiñánigo, Grañén, Alcubierre, Colungo (Fiesta de la Siega y de la Trilla) y Binaced, entre otros.

La patrona de este último municipio es Santa Ana y "en principio coindicen las fechas" de fiestas con las elecciones del 23 de julio. "Estamos pendientes de pacto de gobierno y el que entre decidirá fechas", asegura el actual alcalde socialista, Juan José Latre, alcalde. En la localidad, el PSOE contará con cuatro concejales, el PP con tres y Grupo Municipal Libre Binaced-Valcarca GMLBIVA con dos.

Karts para los más pequeños y gran tamborrada en las fiestas de Grañén, imagen de archivo. P. P.

En Grañén, donde viven 2.000 personas, están ante "un problema mayor". "Las fiestas empiezan el viernes y tenemos dos escenarios por si llueve, uno en la plaza y otro en el polideportivo. Habitualmente se vota en el polideportivo entonces, ahora estamos en conversaciones con la Junta Electoral para que la gente acuda a votar a otro sitio", cuenta el alcalde Carlos Samperiz. Otra posibilidad, añade, era el Consistorio, pero finalmente tampoco es posible. "Allí se hace el chupinazo y nosotros acostumbramos a dejar todo lo de las elecciones preparado el viernes y sellado para que nadie entre", justifica.

Ahora, buscan un lugar que sea accesible para todos los vecinos. "Estamos valorando diferentes espacios, pero estamos ante una situación complicada", subraya el popular Samperiz, que ha conseguido la mayoría absoluta en las elecciones del pasado domingo. En cuanto a la fecha seleccionada por Sánchez para las elecciones generales, el primer edil de Grañén lo tiene claro: "es pura estrategia".

En la provincia de Teruel

Lo mismo sucede en la provincia turolense, donde el calendario está marcado en rojo ese fin de semana en Allepuz, Andorra (Interpeñas), Alcalá de la Selva, Griegos y Azaila, entre otros.

Castillos hinchables para los más pequeños en el fin de fiestas de Andorra, imagen de archivo. Interpeñas

La patrona de Allepuz es Santa María Magdalena y, por tanto, sus fiestas patronales van este año desde el 21 hasta el 23 de julio. "No es el espacio, el problema es para las personas que les toque hacer mesa. Al ser pocos, 99 electores, las probabilidades son mayores y esas personas no podrán disfrutar de las fiestas de su pueblo", lamenta el alcalde, Ignacio Martínez.

No solo resulta un problema para los censados en el municipio: "En fiestas, la población se multiplica por seis. Toda esa gente que viene al pueblo tendrá que pedir el voto por correo o irse a última hora para votar en sus lugares de residencia. Y por no hablar de si a alguien le toca hacer mesa su ciudad y está lejos".