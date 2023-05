El Ayuntamiento de Huesca garantiza la apertura de todos los servicios ante la huelga

El Ayuntamiento de Huesca ha establecido los servicios mínimos frente a la huelga convocada para este jueves por los sindicatos CC. OO., CSL, CSIF, UGT y CGT y garantiza la apertura de todos los servicios e instalaciones municipales.

Se trata del primer paro general convocado en el ayuntamiento y está motivado por la supresión del complemento de antigüedad a 330 trabajadores, calificado como ilegal por la Cámara de Cuentas de Aragón. Los convocantes denuncian además el recorte de "otros derechos laborales" durante este mandato.

Los sindicatos animan a la ciudadanía a acudir también a la manifestación que parte a las 18.00 desde la plaza de Santo Domingo y recorrerá el Coso Bajo, Duquesa de Villahermosa, López Allué, Moya, Coso Alto, plaza de la Inmaculada, calle del Parque y plaza de Navarra. "Si se merma la calidad de nuestro trabajo, se merma también la calidad de los servicios", resaltan.

Los sindicatos han rechazado este miércoles la propuesta que el gobierno local ha llevado a la Mesa de Negociación de mantener este plus a los interinos que consoliden su plaza porque no admiten que se deje fuera a más de 200 trabajadores, "que perderán su complemento a partir del 1 de enero de 2024". Este plus data de 1991 y suma un valor total de 220.000 euros anuales.

Caso aparte es el de aquellos trabajadores interinos a quienes, tras haber acudido a la Justicia y haber obtenido la "fijeza" por sentencia judicial, les fue suprimido "erróneamente" de un plumazo el complemento de antigüedad. La propuesta realizada por el ayuntamiento sobre este punto, incluye la devolución del complemento de antigüedad convertido en un Complemento Personal Transitorio y Absorbible que les sería abonado con carácter retroactivo desde la fecha en la que les fue suprimido.

Los sindicatos reprochan al Ayuntamiento que "no parece entender que tanto el plus de antigüedad, como el actual Complemento Personal Transitorio y Absorbible, están ligados a la persona y no al puesto".

El Ayuntamiento de Huesca ha manifestado su intención de llevar al próximo pleno la propuesta presentada este miércoles. No obstante, los sindicatos siguen estando dispuestos a negociar "y para ello seguiremos trabajando en la búsqueda de acuerdos dignos que no dejen en la estacada a nadie como si de un daño colateral se tratara".