Primera huelga en el Ayuntamiento de Huesca: "No pedimos un aumento de sueldo, solo que no nos lo bajen"

Los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca están llamados este jueves, 4 de mayo, a secundar la primera huelga de su historia. Todos los sindicatos con representación (CC. OO., CSL, CSIF, UGT y CGT) han convocado un paro total -tras varios parciales y actos de protesta- por la retirada del complemento de antigüedad, que podría suponer una pérdida de entre 20 y 200 euros al mes para unos 300 empleados municipales, "y una larga lista de agravios".

El concejal de Personal, Fernando Laborda, muestra su "total respeto" a la convocatoria de las seis organizaciones sindicales y asegura que "aunque nos hubiera gustado llegar a un acuerdo para evitarla, entendemos que en estos momentos es imposible porque tiene que tener tanto soporte económico como jurídico y carecemos de margen de masa salarial para crecer como ellos quieren y de un soporte legal para modificaciones generales de sueldo".

La convocatoria ha sido presentada este martes por los representantes de CC. OO. (Juan Atienza), CSIF (Rubén Pascual), UGT (Nieves Gudé) y CGT (Mario Gonzalvo), quienes han animado a la ciudadanía oscense a acudir también a la manifestación que partirá a las 18.00 desde la plaza de Santo Domingo y recorrerá el Coso Bajo, Duquesa Villahermosa, López Allué, Moya, Coso Alto, plaza Inmaculada, calle del Parque y plaza de Navarra. "Si se merma la calidad de nuestro trabajo, se merma también la calidad de los servicios al ciudadano y así tendremos más fuerza para que el ayuntamiento se siente a negociar de verdad", destacan.

El conflicto se inició tras los dictámenes de la Cámara de Cuentas de Aragón y del área de Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento que consideraron ilegales este complemento que antigüedad. Para evitar que los trabajadores lo dejan de cobrar de forma inmediata, el equipo de gobierno del PSOE, con el apoyo de Cs, aprobó en pleno la creación de un complemento transitorio de carácter absorbible y el inicio de negociaciones con los sindicatos para regularizarlo. Los grupos del PP, Con Huesca Podemos Equo y Vox se abstuvieron a la hora de votar.

Los sindicatos recuerdan que este plus se abona a las categorías más bajas como conserjes, jardineros, peones, auxiliares administrativos... Y en algunos casos, supone más de 100 euros al mes en una nómina de 1.200 euros, con lo que perderían una mensualidad entera.

Y es que denuncian que al transformarlo en un complemento personal y absorbible, "con las subidas acordadas en los Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores públicos en los próximos años, los empleados de Huesca no verán incrementado su salario como el resto y se reducirá ese plus hasta su desaparición".

Fórmulas propuestas por los sindicatos

Los representantes sindicales aseguran que hay fórmulas para regularizar este complemento y seguir cobrándolo. En este sentido, proponen crear un complemento ad persona para los trabajadores laborales "que existe en otras administraciones y es totalmente legal"; y en el caso de los funcionarios, crear un plus similar al complemento de eficiencia que han logrado los letrados de la Administración de Justicia tras una huelga.

El concejal de Personal, Fernando Labora, asegura que hasta ahora la mayoría de las sugerencias sindicales han tenido que ser desechadas "porque en los económico iban por encima de la masa salarial o porque no tenían un soporte legal o jurídico". Este miércoles, el equipo de gobierno llevarán una nueva propuesta "parcial porque no satisface por completo a todos los trabajadores", admite. Con ello, quieren garantizar que más del 90% de los 116 trabajadores temporales beneficiados por el acuerdo de consolidación de empleo que les permitirá conseguir la fijeza sigan cobrando este plus "porque si no pueden perderlo totalmente al tener la consideración de nuevo ingreso", avisa.

Respecto al resto de afectados, cerca de 200, el concejal reconoce que "no se puede llegar a un acuerdo a corto plazo por la dificultad técnica y económica". No obstante, ve con buenos ojos una de las últimas propuestas de los sindicatos de desarrollar la carrera profesional "empezando por los grupos inferiores", aunque eso tardía entre tres y cuatro años". "El acuerdo está en estudio y no requiere de precipitación para que las áreas jurídicas del ayuntamiento le den viabilidad", remarca Laborda, quien recuerda que muchas regularizaciones o recortes que se han tenido que aplicar "no han sido más que acuerdos adoptados en su día sin suficiente soporte legal que han tumbado los tribunales u órganos como la Cámara de Cuentas".

Para los sindicatos, la última propuesta del PSOE es "completamente insuficiente porque deja mucha gente fuera". Pese a ello, aseguran estar dispuestos a negociar "las horas que haga falta" para evitar la huelga. "No pedimos un aumento de sueldo, solo que no nos lo bajen", insisten.

Además, ponen el reciente ejemplo del Ayuntamiento de Zuera, gobernado por el PSOE, que en su última valoración y RTP ha incrementado el presupuesto de personal en un 0,06% (300.000 euros) para dar solución a este complemento. "Aquí, con 20 millones de euros para personal, pedimos unos 180.000 euros, que sería el 0,009%", afirman.

Por todo ello, reclaman al equipo de gobierno negociar "con buena fe" las propuestas que les han presentado y que, remarcan, "son perfectamente legales". Afirman que el conflicto por el complemento de antigüedad ha sido "la gota que ha colmado el vaso", pero denuncian otros "ataques" a sus condiciones laborales en esta última legislatura como la eliminación de la bonificación por conciliación y el premio de antigüedad, el recorte de los trienios por promoción, la falta de valoración de puestas y reclasificación, las jefaturas "a dedo", expedientes en muchos servicios, la "expulsión" de cuatro policías con 10 años de servicio, las denuncias y sanciones en Inspección de Trabajo "y la falta sistemática de negociación real con los sindicatos".