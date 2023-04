José Luis Cano ilustra el cartel de la X edición de Imaginaria

Imaginaria, el festival de títeres e imagen en movimiento que se celebra en Binéfar organizado por el Ayuntamiento, inició este jueves por la tarde su cuenta atrás con el tradicional acto de presentación en sociedad del cartel de la presente edición, la décima, ante las empresas y entidades colaboradoras con el certamen, en el restaurante Di Marco.

El cartel es obra de un veterano ilustrador aragonés, José Luis Cano (Zaragoza, 1948) que ha rendido homenaje en su trabajo a los tradicionales títeres de cachiporra a la vez que juega con la doble personalidad para reflexionar sobre esta característica humana que tanto le interesa. La icónica rana de Imaginaria es la protagonista del cartel. “Es el animal tótem del festival y decidí hacer una rana titiritera con un títere que también es otra rana con un as de bastos en alusión a los títeres de cachiporras que son los más tradicionales. Busqué varios tipos de ranas y encontré una tropical que tenía muchos colores y pensé que le daría mucha más animación al cartel”, cuenta el autor, agradecido por la invitación de Los Titiriteros de Binéfar, directores artísticos del certamen. “Siempre es de agradecer que se acuerden de uno, aunque ya esté jubilado”, comenta.

El acto de presentación del cartel contó con la presencia del alcalde Alfonso Adán y el concejal de Cultura, Juan Carlos Gracia, que mostró la “ilusión que supone afrontar la décima edición de Imaginaria” y subrayó la elección del “conocido pintor, ilustrador y humorista que ha conseguido dar una nueva perspectiva al icono de nuestra rana en un cartel moderno y que expresa muy bien lo que será esta décima edición”.

El edil agradeció el respaldo de los patrocinadores privados y también de la Diputación Provincial, la Comarca de Litera y el Ministerio de Cultura que hacen posible la celebración de este certamen. Asimismo, animó a la sociedad binefarense a participar como voluntarios, pieza fundamental de Imaginaria.

La programación de la décima edición se presentará la próxima semana en la sede de la Diputación Provincial de Huesca pero el concejal de Cultura adelantó que será “muy equilibrada, para todos los públicos, con propuestas para escolares por las mañanas y por las tardes actividades más familiares y lúdicas”. Así como indicó que una de las novedades será el aumento de actos en la tarde noche para adultos “con una gran calidad”.

Referente de la ilustración aragonesa

José Luis Cano es un referente en la ilustración aragonesa. Sus viñetas y caricaturas en el HERALDO DE ARAGÓN ya forman parte del humor en la prensa escrita en nuestra Comunidad. Sobre este hecho explica: “A veces, he sido serio y circunspecto pintando; escribiendo, nunca. Llegué a convertir mi tesis doctoral en un chiste de 150 páginas que no me atreví a presentar porque me pareció muy largo. Soy partidario de la brevedad del somarda, como demostré diariamente durante treinta años en la prensa aragonesa”.

Esa faceta la compaginó con la de autor de textos e imágenes de 21 libros sobre aragoneses universales, publicados por editorial Xordica. En la editorial valenciana Media Vaca publicó el libro titulado ‘Zaragoza’, con caricaturas de gente de aquí, y otro autobiográfico, ‘El niño barroco’. Además ha ilustrado libros de grandes autores aragoneses como Irene Vallejo, Antón Castro, Mariano Gistaín y Roberto Miranda, Grasa Toro, entre otros.

Asegura que nació dibujando. A los diez años escribió su primer cuento sobre Guillermo Brown. A partir de los doce, redactó e ilustró las reseñas de sus excursiones con los 'boy-scouts'. A los quince, ilustró una biografía apócrifa y clandestina del director del colegio. “Dibujaba en el libro de literatura y escribía bocadillos en las reproducciones de la historia del arte. Desde entonces, he seguido en esa confusión, dibujando en mis libros y escribiendo en mis cuadros”, afirma este artista. Uno de sus hitos profesionales fue la plasmación en 200 metros cuadrados en el Museo Pablo Gargallo de un tebeo sobre la Eneida. Por toda esta trayectoria recibió la Medalla de Oro de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza le nombró Hijo Predilecto de la Ciudad.

Presentación de un cómic

José Luis Cano será protagonista de Imaginaria durante el desarrollo del festival ya que participará en los primeros días del certamen, que se celebra del 30 de mayo al 4 de junio, presentando su último trabajo, el cómic ‘Constanza y yo’, publicado por GP Ediciones y en el que cuenta las conversaciones que tuvo con su nieta desde que empezó a hablar hasta los 10 años. La presentación servirá para generar un debate entre la relación tan especial que se da entre los abuelos y los nietos y que encaja a la perfección con la esencia intergeneracional de este festival que va dirigido tanto a niños como al público adulto y mayor.

Imaginaria está organizado por el Ayuntamiento de Binéfar con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Huesca, el Ministerio de Cultura, la Comarca de La Litera así como de empresas del territorio que contribuyen con la financiación.