Peña Guara denuncia "ataques personales, injurias y falsedades" por su postura con la unión de estaciones

Peña Guara, uno de los clubes de montaña más importantes de España, ha enviado una carta a sus más de 4.600 socios para aclarar su postura sobre el proyecto de la unión de estaciones entre Astún y Formigal que incluye una telecabina por el paraje de Canal Roya.

La junta directiva denuncia que están recibiendo a través de las redes sociales "ataques personales, injurias y falsedades malintencionadas, muchas veces con una falta de respeto, y hasta de educación" por su decisión de "no manifestarnos y guardar silencio" sobre este proyecto. Una postura que justifican por la "diversidad de opiniones" que hay entre sus numerosos socios.

Explican en esta carta que desde que se anunció que que el Gobierno de Aragón, apoyado por la Diputación Provincial de Huesca y los ayuntamientos de la zona, (Jaca, Canfranc y Sallent de Gallego), aprovechando la posibilidad de financiarlo con fondos europeos, rescataban el viejo proyecto de unir mediante un transporte por cable las estaciones de esquí de Formigal y Astún por el valle de Canal Roya, se ha generado una división en los partidos políticos en Aragón, así como en la ciudadanía, entre los partidarios y detractores de este proyecto.

Advierten que "está división ha ido degenerando en una crispación no solo en el ambiente político, si no también, lo que es peor, en el mundillo montañero, habiéndose producido manifestaciones en contra del proyecto de alguna federación de montaña, entre ellas la española y algunos clubes".

Recuerdan que la junta directiva de Peña Guara, en su reunión del mes de febrero, analizó la situación que se estaba produciendo por este proyecto, "y siendo conocedores de la diversidad de opiniones entre los más de 4600 socios que tiene nuestro club en la actualidad, por total unanimidad y consenso de sus componentes, acordó, como expresión de neutralidad, no manifestarse y guardar silencio a este respecto, respetando, por supuesto, la opinión particular que cada socio pudiera mostrar sobre este proyecto".

Lamentan que "este silencio, que algunos pretenden interpretar como un apoyo al proyecto de unión de las estaciones (lamentablemente estamos en un punto en el que si no estás en contra es que estás a favor) está generando una insoportable presión por parte de socios, y otras personas no vinculadas a nuestra sociedad, sobre el club y especialmente sobre su junta directiva, así como sobre otros estamentos en los que nuestro club, por su peso específico dentro de la gestión montañera, está presente".

Una presión que les está llegando principalmente a través de las redes sociales en las que se recurre, aseguran, a "ataques personales, injurias y falsedades malintencionadas, muchas veces con una falta de respeto, y hasta de educación contra quienes, altruistamente, están dedicando su tiempo libre y todo su esfuerzo a gestionar un club como el nuestro".

Denuncian que "se acusa a Peña Guara de estar pagando favores sin ningún fundamento; toda una sarta de murmuraciones que no son siempre fruto de la ignorancia sino de la peor de las intenciones, la de sembrar discordia".

Al respecto, hacen hincapié en que cuando un montañero, senderista, alpinista, escalador, esquiador, ciclista, espeleólogo, orientador, se hace socio de Peña Guara "no se le pregunta ni de qué partido es, ni cuál es su religión ni qué piensa de la vida. Sencillamente es alguien que quiere ser socio y eso es suficiente". Por ello, en el club, se pueden encontrar todo tipo de opiniones "y en lo referente a Canal Roya también". "Hay socios, por cierto muy ruidosos, que se oponen a la instalación del telecabina, pero en el club también hay otros que están a favor y, sobre todo, hay otros muchos, la mayoría, que prefieren mantenerse al margen y no quieren posicionarse", subrayan.

Por ello, para evitar "confrontaciones" entre socios en asuntos "tan espinosos y controvertidos" como este proyecto "en el que tanto tienen que decir los habitantes del territorio", han acordado "no manifestarnos y guardar silencio", destacan. Y creen que así debería ser en cualquier club con la diversidad de secciones como Peña Guara. "No puede asumir la opinión de unos a expensas de la de otros, sobre todo cuando no existe una mayoría consensuada entre su masa social", concluye.