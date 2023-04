Lambán defiende que la unión de estaciones respeta "el paisaje y al paisanaje"

El presidente del Gobierno de Aragón ha defendido este lunes en el Pirineo el proyecto de unión de estaciones porque "respeta el paisaje y al paisanaje", en alusión al medio ambiente y a las gentes de los territorios de montaña. "Se trata de respetar las dos cosas. Respetar al paisanaje sin respetar el paisaje es contraproducente a largo plazo y lo contrario también", ha declarado Javier Lambán, abogando por un ecologismo "real" frente a un ecologismo "retórico".

Lambán ha hecho estas declaraciones en Sabiñánigo, donde ha visitado las obras de una depuradora. Allí lo esperaba un grupo de manifestantes para mostrar su oposición a la construcción de la telecabina por Canal Roya. Ha mostrado su "respeto" ante la protesta, "independientemente de que comparta o no los motivos". Y se ha posicionado a favor de que en el Pirineo "haya vida, posibilidades de que la gente trabaje allí".

En su opinión, preservar el medio ambiente "se puede hacer de muchas maneras, desde el punto de vista retórico y desde el punto de vista real". Ha defendido los esfuerzos realizados por su gobierno en este sentido, citando el Plan de Depuración del Pirineo o la gestión de residuos de lindano en Sabiñánigo, actuaciones con inversiones millonarias. Ambos proyectos, ha remarcado, "los encontramos paralizados en 2015, y ocho años después están a punto de solucionarse del todo". "Eso es ecologismo real, eso es medioambientalismo real. Otro tipo de medioambientalismos creo que son más retóricos que otra cosa", ha apostillado.

Los manifestantes han recibido a Lambán en Sabiñánigo. Laura Zamboraín

Las palabras del presidente llegan tras las declaraciones de uno de sus concejeros, el de Vertebración del Territorio, cuyo departamento debe tramitar el Plan de Interés General (PIGA) de la unión de estaciones. Según José Luis Soro, "Chunta Aragonesista no estará en un Gobierno que financie la unión de estaciones".

La otra formación de izquierdas de la coalición, Podemos, no es partidaria de establecer líneas rojas, pero ha insistido hoy en su "radical oposición" a la unión de estaciones. La consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, ha dicho en un acto en Huesca que tanto ella como Soro siempre han votado en contra del proyecto, porque "no es económicamente sostenible" ni respeta el medio ambiente. No le ve sentido a invertir casi todos los fondos europeos para turismo sostenible "en un proyecto sin viabilidad y que toda la ciencia está diciendo que no se puede sostener", algo que le preocupa especialmente como consejera de Ciencia.

De cara a la posible formación de un nuevo gobierno de la izquierda tras las elecciones de mayo, está convencida de que será "uno de los ejes de gobernabilidad" y ha avanzado su intención de "no seguir siendo consejera de Ciencia en un gobierno que no respete a la ciencia como está pasando con este proyecto".

Maru Díaz no es partidaria de hacer política poniendo líneas rojas "ni anteponiendo las dificultades en la negociación", pero tiene claro que es uno de los temas más conflictivos de la legislatura. "Hay una discrepancia severa y una preocupación social detrás del proyecto y por lo tanto tendremos que trasladarla a la negociación".

