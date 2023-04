La subdelegada del Gobierno en Huesca se despide "ilusionada" por entrar en la lista del PSOE

Silvia Salazar dimitirá a mediados de abril como subdelegada del Gobierno de España en Huesca, cargo que ha desempeñado en los últimos tres años, para centrarse ya en la precampaña electoral de las próximas municipales después de entrar como número 2 en la lista del PSOE al ayuntamiento de la capital, liderada por Luis Felipe.

Así lo ha anunciado este lunes en su última comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha hecho balance de la repercusión de las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Huesca.

Salazar ha reconocido que la propuesta de formar parte de la candidatura socialista le "sorprendió", aunque también ha dejado claro que es "un reto apasionante e ilusionante". Considera que está más que preparada para afrontarlo porque aunque el municipalismo sea un campo muy diferente al de la Administración General del Estado, "me voy a dedicar a algo que también conozco porque he trabajado codo con codo con codo con el ayuntamiento en estos tres años y llevo en contacto con la ciudadanía desde que me hice docente hace 40 años". Ha recordado al respecto que además de pasar por la Escuela de Adultos, fue directora el instituto más grande de Huesca, el Sierra de Guara. "Creo que puedo desempeñar un buen papel al lado de nuestro alcalde", ha concluido.

A la hora de presentar el impacto que han tenido en la provincia las medidas adoptadas por el Gobierno de España ha hecho tres anuncios. El primero, que Acuaes ya tiene en la fase final la redacción del proyecto de traída de aguas del embalse de Montearagón y de una nueva potabilizadora. Está previsto que se entregue en junio y a continuación comenzarán los trámites para aprobar el informe del trámite ambiental y la información pública de todos los servicios afectados "y si todo va bien, podrían finalizar en el segundo semestre de 2024".

También ha adelantado que en breve se podrán en marcha cuatro oficinas con técnicos en localidades de menos de 5.000 habitantes para facilitar a ayuntamientos, comarcas y a la propia Diputación Provincial a pedir, ejecutar y hacer seguimiento de los fondos europeos. Hasta ahora, solo la Administración General ha gestionado ya en el Alto Aragón un total de 1.418 proyectos por un importe de 170 millones de euros.

Las cosechadoras podrán circular por Monrepós

Asimismo, ha confirmado que las cosechadoras podrán circular por el tramo del puerto de Monrepós hacia Caldearenas (A-23) todos los días de la semana entre el 1 de abril y septiembre de 6.00 a 10.00, excepto en los meses de julio y agosto que solo lo podrán hacer de lunes a viernes, en respuesta a una petición de los sindicatos agrícolas.

Salazar ha ido repasando una a una las diferentes medidas y su repercusión en el Alto Aragón como el aumento del 230% de los contratos indefinidos desde 2019 hasta los 37.845; el crecimiento del número de personas ocupadas (102.647) que ha traído consigo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (de 735 a 1.080 euros en cuatro años); o el incremento de la pensión media hasta los 1.302 euros, 249 más que en 2018, con 34.111 beneficiados en la provincia.

Balance del impacto de las medidas del Gobierno de España en la provincia de Huesca. Subdelegación del Gobierno en Huesca

También ha destacado los beneficios que han tenido los jóvenes con el aumento de las becas (1.592 beneficiados con un importe récord de tres millones de euros) o los 1.161 bonos culturales de 400 euros. Además, ha recordado que el bono social eléctrico ha beneficiado a 5.407 personas y que se han entregado ya 3.677 abonos gratuitos para transporte público.

Finalmente, la subdelegada ha destacado los últimos avances en infraestructuras como la N-260, la N-230 o la variante de Jaca y ha recordado que la finalización de la Huesca-Siétamo (A-22) se ha retrasado hasta 2024. También ha recordado los 144 millones de euros comprometidos para la modernización de la línea ferroviaria entre Huesca y Canfranc, la inversión de 1,7 millones de euros en el castillo de Montearagón o el acuerdo para la cesión de dos locales de la Tesorería de la Seguridad Social al Ayuntamiento de Huesca.

Y por último, Silvia Salazar ha agradecido la implicación social y política para luchar contra la violencia de género, que se ha traducido en la incorporación de Binéfar, Barbastro y Fraga al sistema Viogén y de la extensión de los puntos violeta.