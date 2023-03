La Asociación Down Huesca cumple 32 años trabajando por la plena inclusión

La Asociación Down Huesca cumple este lunes, víspera del Día Mundial del Síndrome de Down, 32 años como entidad surgida para fomentar la plena inclusión de las personas con este trastorno genético y con otras discapacidades intelectuales sin asociación especifica.

La asociación está formada por 135 familias y 263 socios protectores. Cuenta con 37 trabajadores que, en total, realizan 26 jornadas laborales completas. Se atienden además a doce usuarios temporales (personas que no poseen certificado de discapacidad y proceden del programa de atención temprana). Además, el pasado año se atendió a 143 usuarios/as en el programa de atención temprana.

La Asociación Down Huesca tiene su sede central en la capital altoaragonesa y cuenta con otras delegaciones en Barbastro (dando servicio también a Boltaña), Monzón, Fraga y Sabiñánigo. Asimismo, cuenta con el albergue La Sabina en Fonz, que desde este mes refuerza la oferta turística en la zona y desde donde también se fomenta la vida independiente con talleres y jornadas.

La finalidad del albergue, como otros negocios emprendidos por la asociación, es fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en sus entornos. El albergue La Sabina de Fonz, es su último proyecto, en marcha desde el 4 de marzo del presente año. Es un albergue de pública concurrencia, en el que, entre otros y para las entidades que lo deseen, se pondrá en marcha el proyecto pedagógico de vida independiente.

La inclusión social y laboral ha sido una de las máximas de esta asociación con su programa Empleo con Apoyo a través del cual más de una veintena de jóvenes con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales están trabajando o han podido trabajar en empresas de la provincia.

Para fomentar la vida independiente se cuenta con cuatros pisos en Huesca y uno en Binéfar con apoyo de profesionales de la asociación (la intensidad del apoyo de todos los pisos es de 39 horas semanales). Se trata de una experiencia que fue pionera en el ámbito del acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual.

En el plano formativo cabe destacar los programas pedagógicos que se llevan a cabo entre usuarios de Down Huesca y alumnos de Magisterio del campus de Huesca y la celebración de programas Erasmus Plus con asociaciones de Francia, Italia, Bulgaria, Irlanda y Alcañiz (Teruel), en diferentes años.

Otras acciones realizadas son el ciclo de ponencias ‘Hablamos de nosotros’ o la habitual presencia de los usuarios de Down Huesca en los medios de comunicación para mostrar sus habilidades a la sociedad. O los numerosos libros de poesía, de relatos o sobre vivencias publicados por los propios usuarios.

La presidenta de Down Huesca, Nieves Doz, recalca todo el trabajo realizado en estas más de tres décadas para Enormalizar la vida de nuestros usuarios, usuarias". "Nos gustaría que estuvieran mucho más incluidos en la sociedad y nuestro mayor deseo sería que la sociedad proporcionara a cada uno lo que necesita a todos los niveles y que en la asociación Down nos reuniéramos los padres a compartir las vivencias de nuestros hijos".

Nieves Doz, participó como vicepresidenta de Down España y presidenta de Down Huesca en el Congreso Iberoamericano del Síndrome de Down, celebrado en Costa Rica, hablando de las experiencias de vida independiente que realiza la asociación altoaragonesa.

Pese al largo trayecto recorrido, Doz considera que todavía queda trabajo por realizar como conseguir sensibilizar a la Administración para que "preste los servicios en todos los niveles y los financie". "Reivindicamos una atención post-temprana y la integración laboral de nuestros jóvenes porque todos esperamos tener un salario digno con el que podemos pagar una vivienda y llevar a cabo nuestra vida", ha afirmado.

Tareas cotidianas en uno de los pisos de vida independiente en la provincia de Huesca. Asociación Down Huesca

Para la presidenta de Down Huesca, la integración debe de realizarse desde la escuela y lamenta “que tengamos que reivindicar en el plano de la educación lo que reivindicábamos hace 20 años”. Esto es en, en esencia, que las leyes vayan en concordancia con la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. "Nuestros usuarios se esfuerzan día a día al máximo y están expuestos a un nivel de exigencia mayor que otros, sólo por tener una discapacidad", lamenta.