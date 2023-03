Las trabajadoras de la limpieza retoman la huelga en Huesca porque no hay acuerdo

Las trabajadoras de la limpieza de edificios de Huesca reanudan la huelga indefinida después de que, tras varias reuniones con la patronal, los sindicatos y las empresas no hayan conseguido alcanzar un acuerdo. El paro se inició para conseguir la mejora de un convenio colectivo, bloqueado desde 2017, que implique la equiparación del salario base de las empleadas del sector al SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

CC. OO. y UGT ha decidido este jueves, tras el Acto de Conciliación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), retomar la huelga a partir de este lunes. El 29 de marzo tiene lugar un nuevo encuentro entre las partes. Irene Lázaro, portavoz de un colectivo que implica a 3.000 trabajadoras de la provincia, ha indicado que todas las ofertas que han presentado las empresas "han sido insuficientes". "Para intentar llegar a un acuerdo hemos propuesto que el porcentaje de la subida salarial no fuera retroactivo, es decir que empezar a regir desde 2023, pero no han aceptado", ha explicado. En todo caso, ha manifestado que "seguimos dispuestas a negociar".

El salario medio de la mayor parte de las trabajadoras de estas empresas es de 780 euros al mes por 40 horas semanales, lo que supone un anual de 11.720. "La propuesta máxima que nos han planteado ha sido de alcanzar un incremento del 14% en tres años, con subidas del 5,5%, 4% y 4,5% en 2023, 2024 y 2025, sucesivamente", ha explicado Lázaro. Esto conllevaría que en 2025 cobráramos alrededor de 13.900 euros anuales, es decir, "casi lo mismo que tendríamos que percibir ahora (13.044) por el acuerdo extraestatutario (no convenio) que se planteó en el SAMA", ha añadido.

Desde la Asociación de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Huesca señalan que "se respeta el derecho de huelga que asiste a todos los trabajadores". No obstante, la patronal entiende que esta "no es una medida acertada debido a que se está haciendo un esfuerzo por ambas partes para llegar a un acuerdo".

La asociación resalta que la coyuntura que están sufriendo las empresas de limpieza oscenses "no permite asumir ningún incremento adicional sobre sus costes salariales, no teniendo margen de maniobra al no ser posible trasladar al cliente final otro incremento adicional de tarifas". Esta opción llegó a plantearse.

Desde CEOE-Cepyme explican que a lo largo de los últimos años y a raíz de los continuos incrementos del SMI, "que en Huesca han supuesto una proporción mucho mayor que en el resto de salarios de otras provincias de España", las empresas han realizado "un gran esfuerzo para intentar luchar por la viabilidad de sus negocios".

Según añade la Confederación empresarial oscense, los servicios de limpieza contratados han venido "lastrando una pérdida de margen debido al aumento del SMI (que ha subido por encima de cualquier otro coste) y eso ha implicado la cancelación de algunos servicios o la reducción de horas en otros, lo que tiene consecuencias directas en la contratación del personal".

Las empresas argumentan que "no son las causantes de la situación actual sino que son también víctimas de decisiones estrictamente políticas que han estrechado año tras año las cuentas de resultados de estas". Asimismo, aseguran que luchan por "la dignificación del personal de limpieza y por unas condiciones laborales y salariales dignas". Es por ello que están convencidas de que, "mediante el diálogo", en la próxima reunión del día 29 de marzo "se hará un esfuerzo por todas las partes para intentar aproximar posturas".