Dos meses sin cobertura telefónica en el valle de Nocito: "Ya es una cuestión de seguridad"

Nocito, en el municipio de Nueno, fue una de las 321 localidades que se beneficiaron del plan de extensión de la banda ancha desplegado por la Diputación Provincial de Huesca en 2018 con la compañía Embou. Hasta entonces, aquí había negocios de hostelería donde resultaba difícil pagar con una tarjeta de crédito y había que recorrer varios kilómetros para llevar el datáfono hasta las proximidades de la antena.

Este problema ya está solucionado. Ahora disponen de wifi en las viviendas y en los establecimientos turísticos, un sector en auge en un valle frecuentado por senderistas en plena sierra de Guara. Sin embargo, una avería en la antena de Movistar ha provocado que desde hace dos meses no haya cobertura de telefonía móvil fuera de las casas.

El Ayuntamiento de Nueno ha hecho gestiones, hasta ahora sin resultado, ante la compañía. Se ha dirigido incluso a la subdelegación del Gobierno en Huesca, "porque ya es una cuestión de seguridad", dice su alcalde, Guillermo Palacín, quien hoy mismo va a dar traslado de la cuestión a la Diputación de Huesca y otras instituciones, "porque ya llevamos dos meses así". "Aquí hay pocos abonados, ya lo sabemos, pero alguien debería tomarse interés, los servicios deben funcionar", reclama.

Los vecinos viven entre la indignación y la resignación. Piluca Ortas, que regenta varios negocios (campin, restaurante, habitaciones y alimentación), asegura que se quedaron sin cobertura a principios de enero, poco después de acabar las vacaciones de Navidad, "y la cosa sigue igual", a pesar de que tanto ella como el Ayuntamiento han notificado la incidencia.

"Todos los años nos pasa, pero ahora ya dura dos meses. Es una cuestión de seguridad", insiste. En las viviendas y los negocios pueden contar con la wifi, gracias a la extensión de banda ancha que hizo la Diputación, "pero en cuanto salimos de casa, el teléfono móvil ya no sirve". "Si te quedas tirado en la carretera o te pasa algo fuera de casa, ya no puedes llamar", afirma Ortas.

Esta afectada, desesperada, llegó a ponerse en contacto con el servicio de emergencias del 112 Aragón. "Llamé para ver si me podían ayudar. Me dijeron que no podían hacer nada, pero al menos advertí de la situación", comenta.

En el pueblo hay una docena de vecinos y otros negocios turísticos, como el refugio de montaña Casa Lardies, inaugurado hace unos meses por el club Peña Guara, o el albergue de San Urbez. Por aquí pasan rutas senderistas como el GR-1, el sendero histórico que recorre las sierras exteriores, el Camino Natural de la Hoya, el de San Úrbez o el de Yebra de Basa a Nocito.

Desde el primer establecimiento hacen casi una labor social, proporcionando su tecnología vía satélite a los vecinos o los clientes, ya que fuera no pueden usar el teléfono. "El Ayuntamiento ha hecho gestiones, y parece que se va dando algún paso, pero ya va para dos meses. No se entiende que exista un equipamiento y que no funcione desde hace tanto tiempo", señalan los guardias del refugio. "Es complicado saber qué está pasando, pero ya constituye un problema de seguridad y de indefensión para los vecinos y los montañeros", añaden.

Por su parte, los responsables del refugio de San Urbez, lamentan las semanas transcurridas "y seguimos sin cobertura de teléfono". "Cuando llamo a Embou, me dicen que la cobertura depende de Movistar, cuando llamó a Movistar me dicen que no soy cliente suyo. !Así estamos!", resume. Por su parte, Movistar, a la que le consta oficialmente que la incidencia data del 15 de febrero, explica que está "en fase de diagnóstico".