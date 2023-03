Homenaje a Jacobo Morlán tras 40 años de bombero: "Biescas fue un antes y un después"

El Ayuntamiento de Huesca ha entregado este 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, la medalla al mérito profesional con distintivo rojo a Jacobo Morlán Avellanas, que se jubilará este mes después de más de 40 años en el servicio, la mayoría de ellos ejerciendo como jefe. Visiblemente emocionado, ha agradecido este reconocimiento a todas las corporaciones con las que ha trabajando en todo este tiempo dejando claro que "dejaré de estar activo pero no por ello dejaré de lado una profesión que seguiré sintiendo mientras viva porque el gusto de ser bombero ha sido todo mío".

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente, le han entregado este distinción "por su labor extraordinaria y superar el nivel de exigencia en las operaciones de socorro, rescate y salvamento durante sus 40 años de activo en el cuerpo". Ha sido en un acto celebrado en el Salón del Justicia al que han acudido familiares y amigos, autoridades civiles y militares y también muchos compañeros del parque, que esta vez han aparcado sus reivindicaciones de mejoras laborales y de medios para rendir también homenaje a quien ha estado tantos años al frente del servicio.

Jacobo Morlán ha asegurado sentirso "muy orgulloso" de haber formado parte de los bomberos "por haber tenido la oportunidad de ayudar a que cientos y cientos de servicios en los que he intervenido con mis compañeros hayan tenido un final feliz". Y en aquellos en los que por desgracia no fue así, ha insistido en que "también estoy satisfecho por los esfuerzos que hemos hecho para tratar de evitarlos, porque en esos momentos un profesional de emergencias tiene que estar junto al ciudadano con un plus de empatía, cariño, predisposición y solidaridad".

En su recuerdo quedan miles de intervenciones. Y entre ellas ha destacado por encima de todas la tragedia del campin de Biescas "porque fue un antes y un después en todo lo que se refiere a emergencias", además de las explosiones mortales de Harinas Porta y Zacarías Martínez en Huesca. "Los incendios con desgracias personales te marcan porque eso te lo llevas a casa y con el tiempo lo vas digiriendo", ha admitido. Además, asegura que cuando va por la carretera "en cada punto me acuerdo quiera o no quiera de los accidentes que hemos atendido".

"Ser bombero ha sido mi vida y me va a costar mucho olvidarme de llamar al parque a ver qué pasa cuando oiga una sirena"

En estos 40 años de trabajo, su teléfono siempre ha estado encendido las 24 horas del día, "y mi familia lo sabe", se ha disculpado. Y es que, para él, ser bombero "lo es todo". "Ha sido mi vida y me va a costar mucho olvidarme de llamar al parque a ver qué pasa cuando oiga una sirena", ha reconocido.

Se marcha muy satisfecho también de la modernización del servicio "porque cuando entré se iba con un mono y casi con zapatillas de estar por casa y ahora somos una referencia en Aragón". Y pese a que ha ha vivido muchos momentos amargos a nivel profesional y personal, prefiere quedarse con lo bueno, sobre todo el cariño de la gente a la que ha podido ayudar. "Me acuerdo de un accidente de un camión que bajaba por la A-132 al almacén de explosivos que había en Ayerbe y que cayó al río. La pareja de la Guardia Civil que lo escoltaba llamó y al principio no podíamos sacar al conductor. Nevaba y el agua estaba helada y ese momento en que pudimos rescatarlo y me dio las gracias... eso paga todo lo demás", ha recalcado.

Morlán se ha puesto a disposición de quien requiera sus consejos y conocimientos y el alcalde de Huesca ha recogido ese guante invitándole a que participe en tareas de colaboración y cooperación con la ciudad "que seguro que estarás dispuesto a hacer porque no podemos desaprovechar tus capacidades", ha dicho Luis Felipe, quien ha valorado su dilatada carrera "en la que has servido a la ciudad y a los ciudadanos de Huesca" y le ha deseado "lo mejor en esta nueva etapa".

La concejala de Seguridad Ciudadana se ha unido a estos elogios y ha aplaudido "tu trabajo, entrega y compromiso de toda una vida en este servicio". Además, Ana Loriente se ha mostrado convencida también de que "te jubilas pero seguirás siendo siempre bombero, una profesión que has ejercido con vocación y dedicación, entregando siempre lo mejor de ti mismo y poniendo todo el corazón en el parque".

Mejoras de medios materiales y humanos

Por otra parte, la edil ha querido felicitar a todos los bomberos del parque de Huesca y ha incidido en que "sus tareas van mucho más allá de las intervenciones graves a las que tienen que enfrentarse y que por suerte no son numerosas; sí lo son las pequeñas actuaciones que día a día llevan a cabo en accidentes, siniestros en hogares, revisiones de instalaciones, auxilios de personas y animales... Y su presencia nos brinda tranquilidad, sabiéndonos protegidos cuando los necesitamos y requerimos".

Loriente también ha asegurado que desde el equipo de gobierno del PSOE "seguimos cumpliendo objetivos y compromisos". Y ha este respecto ha recordado que este año se licitará la primera fase del futuro Centro de Emergencias, que incluirá el nuevo parque de bomberos, con una inversión de 5 millones de euros. Además, recientemente han licitado un camión autobomba por 350.000 euros. Y al mismo tiempo están incrementando el personal ya que en diciembre se incorporaron cinco efectivos y la semana pasada se publicaron las bases de siete plazas "y estamos a la espera de la presentación de solicitudes para las plazas de subjefes de intervención". Precisamente, al coincidir esta festividad con el Día Internacional de la Mujer, ha animado a las mujeres a presentarse a las pruebas que se convocan para entrar en el servicio de bomberos.