El transporte sanitario aragonés en huelga se manifestará este sábado en Huesca

Los trabajadores del transporte sanitario de Aragón, que llevan en huelga desde el pasado 16 de enero, están convocados a una nueva manifestación este sábado, 11 de febrero, para reivindicar un convenio digno y el reconocimiento de la categoría de los profesionales en emergencias sanitarias (TES), entre otras cosas. Después de dos protestas celebradas en la ciudad de Zaragoza, esta vez saldrán a la calle en Huesca.

La marcha, convocada por los sindicatos CSIF, UGT, CC. OO., CGT y Cooperación Sindical, partirá a las 11.00 desde el Monumento a la Paz para seguir por la avenida del mismo nombre y la calle General Lasheras, donde pasarán por la sede del Gobierno de Aragón en la capital oscense. Posteriormente seguirán por la calle del Parque hasta acabar en la plaza de Navarra, donde se llevará a cabo una concentración final.

En su lista de demandas están la renovación del convenio que caducó el 31 de diciembre de 2018; un salario acorde a sus responsabilidades ya que los técnicos en emergencias sanitarias apenas cobran 900 euros al mes; una estabilidad laboral y sin contratos basura; y la internalización del servicio.

Cartel de la manifestación del transporte sanitario en Huesca. Heraldo

Este miércoles, los sindicatos tienen una reunión con responsables de la consejería de Sanidad para exponerles los fundamentos de esta huelga "porque entendemos que la Administración tiene que mediar en el conflicto ya que en el caso del transporte urgente, el pliego del nuevo contrato justifica que el aumento presupuestario se debe en parte al acuerdo tomado entre los trabajadores y Acciona el 14 de febrero del año pasado por lo que ahora tiene que presionar a la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio, para que se ejecute ese acuerdo de mejoras", reclama Juan Antonio Busqueta, de Cooperación Sindical.

Y en lo que respecta al transporte programado, prestado ahora por Transalud, también exigen a la Administración que sufrague las cláusulas por negociación colectiva a la empresa para que llevar a cabo el aumento salarial que demandan. Además, en este caso esperan que no haya prórroga de este contrato, que expira en febrero de 2023, para que todo el sector, urgente y no urgente, confluya en las mismas condiciones laborales y salariales para que no haya dos ritmos en el sector", añade Busqueta.