Patrullas vecinales contra los robos en Siétamo: "No sabemos qué casa será la próxima"

Los vecinos de Siétamo afirman vivir con una permanente "sensación de inseguridad" desde que a finales de diciembre comenzó la oleada de robos en viviendas de esta localidad, a apenas 13 kilómetros de Huesca. Por eso han decidido organizar patrullas ciudadanas para vigilar y dar la voz de alerta en caso de detectar algún movimiento sospechoso.

"No sabemos qué casa será la próxima a la que entrarán", afirma Ricardo, uno de los vecinos, que prefiere no dar su apellido. A través de un canal de mensajería local se van organizando para realizar la vigilancia, que algunos hacen de forma individual y otros en grupo. Son conscientes de que las fuerzas de seguridad no son partidarias de estas iniciativas, "pero estamos preocupados y hemos decidido hacer algo".

Los habitantes de Siétamo hablan de una decena de robos, el último el pasado martes, aunque según fuentes oficiales de la Guardia Civil de momento sol constan cinco denuncias formales por tres delitos consumados y dos tentativas, la última de principios de enero. El pasado 20 de diciembre se produjeron dos robos. El 3 de este mes hubo un intento que causó daños en la vivienda, pero los ladrones finalmente no pudieron acceder al interior. Más tarde se produjo una tentativa y llegaron a entrar en otra casa.

"Entran en casas donde no hay nadie y se llevan lo primero que pillan. En algunas viviendas de segunda residencia no han encontrado nada pero lo han dejado todo desordenado", explica Ricardo. Todos los asaltos se han realizado en la urbanización pegada al casco urbano. Según este ciudadano, el último se cometió cuando había patrullas ciudadanas vigilando e incluso un coche de la Guardia Civil por la zona. "Una vecina vio que en la casa de al lado había alguien", afirma.

El mismo día de la semana

Han tenido lugar reuniones con el Ayuntamiento, que se ha comprometido a la instalación de cámaras de videovigilancia, pero queda un largo trámite administrativo por delante hasta que se puedan colocar en las calles. El alcalde, José Luis Usé, ya se manifestó respecto al hecho de que los ciudadanos salgan a la calle para hacer vigilancia por su cuenta. "No vamos a fomentar que haya patrullas, aunque si los vecinos quieren pasear y estar atentos, no lo podemos impedir", declaró.

Los robos han ocurrido en viviendas de las urbanizaciones situadas al lado del casco antiguo. En algún caso los ladrones han huido al saltar la alarma. Buscan ventanas abiertas o puertas con cerraduras más sencillas que puedan forzar y van a por objetos de valor que pueda haber en los cajones de los muebles de los dormitorios. Según los vecinos hay un patrón que se repite, todos los asaltos se producen en determinado día de la semana.