Pilar Monter: "La música te remueve por dentro y te conecta con el otro"

Hace unas semanas, sus vecinos le organizaron un homenaje sorpresa. No es fácil ser profeta en su tierra.

Al ser invitado, hubo quien preguntó si me había pasado algo. No es lo habitual que te reconozcan en vida. Me emocioné muchísimo. El pueblo se llenó de gente y música.

¿Qué ha hecho para merecer tanto cariño?No sé. Quizá sea por el amor que siento hacia mi pueblo y por el poder de comunicación que tiene la música. Te remueve por dentro y te conecta con el otro. A través de ella he hecho muchos amigos.



El homenaje concentró más actuaciones que un día de fiesta mayor.

Tocó la rondalla, sonaron los tambores y las gaitas, bailaron los gigantes, tocaron muchos de mis antiguos alumnos, actuaron los componentes de Chundarata y La Cuquera… Y acudieron muchos vecinos, amigos y músicos como Mario Gros, José Antonio Villellas o Carlos Sadness, que, además de mi sobrino, es un reconocido cantante y compositor.



Y una de sus hermanas, Josefina Monter, es pintora. Viene usted de familia de artistas.

Mi hermana vivió 37 años en Estados Unidos, dando clases de pintura y haciendo decorados. Trabajaba como profesora en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ahora estamos las dos en Sena, donde yo sigo con la música y ella tiene una galería de arte. Mi padre también fue un artista en su oficio. Era ebanista y nunca repitió una puerta.



También usted estuvo unos años fuera.

He trabajado siempre como fisioterapeuta y, un buen día, quise cambiar de aires. De Barbastro, me fui al hospital de Can Misses en Ibiza y de allí, al de Bellvitge en Barcelona.



¿Y siguió en contacto con la música?Trabajé la musicoterapia con mis pacientes y nunca dejé de tocar del todo. En Ibiza, el tambor con los ‘hippies’; y en Barcelona, con el grupo Chundarata. No entiendo la vida sin música. Si te levantas escuchando la correcta cambia tu humor y mejora tu día. Me apasiona desde pequeña. Al llegar las fiestas, me sentaba a ver las orquestas con admiración. Sus integrantes me parecían auténticos semidioses.