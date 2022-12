Ocupan una vivienda casi terminada en Monzón y salen de manera voluntaria tras la mediación del alcalde

Dos jóvenes ocupas allanaron durante la tarde noche de ayer la morada de una familia, originarios de Binaced que se estaba terminando de construir su vivienda en Monzón. Si bien, afortunadamente, pasada la medianoche salieron de forma voluntaria tras mantener una larga negociación con el alcalde, Isaac Claver, que los convenció a que cesaran la ocupación.

Uno de los ocupas vino a vivir a Monzón tras conseguir un empleo, pero al quedarse sin trabajo se vio en la calle y decidió ocupar una vivienda unifamiliar, que está a punto de terminarse, en la zona residencial de La Jacilla. Contó para ello con el acompañamiento de un compañero que reside en la zona. Ambos reventaron la cerradura de la puerta y colocaron una cadena y un candado en la misma una vez en el interior de la vivienda. Junto al candado colocaron un cartel en el que alegaban sus derechos a ocupar la vivienda.

El matrimonio cursó la denuncia ante la Guardia Civil y efectivos de la Benemérita y de la Policía Local se personaron a las puertas del inmueble, al igual que varios vecinos ya que la ocupación generó una gran expectación. El propietario ha cursado la pertinente denuncia, que tramita el abogado Javier Vilarrubí, y primer teniente de alcalde.

El desenlace pudo resolverse de forma pacífica gracias a la mediación del alcalde Isaac Claver, que tras pedir que se dispersara el vecindario para poder comenzar la negociación y subido a la valla conversó con uno de los ocupantes, apostado en una ventana, y le convenció a abandonar la vivienda. Pasada la medianoche, estos salían por su propio pie y los propietarios pudieron volver a su vivienda, que se encontraba con algunos desperfectos.

El alcalde Isaac Claver recordaba hoy que fue un “proceso largo de hora y media o dos horas de negociación en una situación muy tensa y complicada. Él me conocía y entiendo que me respeta porque yo le convencí de que había cometido un error y que debía abandonar la vivienda por el bien de todos. Al principio hubo tensión, pero luego muy buenas formas. El chaval comprendió que ese no era su sitio y atendió a las razones que le di”. Para el alcalde se trata “de un hecho puntual” en Monzón “donde no solemos tener esta problemática”.

Por otro lado, el primer edil, también abogado de profesión, considera que “lo realmente preocupante es que la ley no protege a los propietarios como debería hacerlo. Estamos hablando de que entren en tu casa y, por desgracia, tras la última reforma del gobierno, un propietario a día de hoy, se encuentra desprotegido y vulnerable ante un proceso demasiado largo para desocupar su propiedad. Es una vergüenza y es aquí donde, bajo mi punto de vista, se debería actuar y reformar la Ley para dar mayor seguridad, agilidad y protección a los propietarios”.

Por su parte, el abogado del matrimonio, Javier Vilarrubí, explica que los jóvenes “querían poder dormir en un sitio y no se le ocurrió más que la fechoría de ocupar la vivienda. Es una ocupación ilegal y han cometido un delito por daños. Han sido identificados para que se instruyan diligencias previas y que se dirijan en el juzgado de Monzón”. Vilarrubí recalcaba que este tipo de prácticas “son condenables” y alertaba a la población “de que estén atentos a cualquier acto ilícito como este para que esto vuelva a suceder”.