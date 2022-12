Las asociaciones de padres de Jaca piden más facilidades para la práctica del esquí

Todas las asociaciones de padres de alumnos de Jaca se han unido para reclamar al ayuntamiento más facilidades para que niños y adolescentes puedan practicar el esquí en Astún, la estación ubicada en su término municipal. A su juicio, existe un agravio comparativo con otros valles del Pirineo, ya que la rebaja del forfait no es suficiente para familias con menor recurso. Además, permitiría formar una cantera de deportistas locales y a los profesionales que en el futuro trabajarían en la nieve.

La cuestión se abordó la semana pasada. Todas las ampas (de los colegios Monte Oroel, Escuelas Pías, la Escuela Infantil Caxico y los institutos Pirineos y San Juan de la Peña) fueron convocadas por el Ayuntamiento para asistir, junto con Andrés Pita, representante de la estación de esquí de Astún, a un pleno donde se iba a exponer el convenio entre este centro invernal y la administración local, por el cual se da facilidades para esquiar a los habitantes del municipio.

Allí, las asociaciones reiteraron a los concejales, "por tercera vez", que el convenio "no es suficiente" para ayudar a las familias. Si bien existen ayudas a los clubs de esquí por parte del Ayuntamiento, además del convenio, la cuantía no es grande y no llega directamente a las familias de la localidad, argumentan las ampas, ya que la mayoría de usuarios suelen ser menores con viviendas de segunda residencias.

La reclamación pasa por ayudas directas para favorecer que los niños y adolescentes puedan esquiar. "Actualmente el precio del bono para cada estudiante es de 280 euros, más seguro en su caso, a lo que hay que añadirle el gasto del familiar acompañante o de las clases de esquí del menor", señalan en un comunicado, lo que hace que muchas familias "ni se planteen poder llevar a sus hijos de una manera continua a practicar este deporte".

Hace un año ya pidieron al Ayuntamiento ayudas directas que promuevan la práctica del esquí, en especial para las familias menos favorecidas económicamente, a las que les resulta imposible plantearse dicha práctica por los costes que les supone. Concretamente se solicitaba un abono de temporada especial para Astún subvencionado por el ayuntamiento para menores escolarizados y empadronados en el municipio, como sucede, recalcan, en valles vecinos con estaciones de esquí, con los que creen que existe un agravio comparativo en las ayudas a los niños empadronados.

Por otra parte, se cree que puede favorecer la existencia de una cantera de esquiadores. "Actualmente se observa que no hay suficiente cantera de profesionales en el medio de la nieve que sean de la zona, tampoco deportistas de élite, puesto que no hay facilidad en el acceso a este medio y no llega de manera eficiente a los habitantes de la localidad", señalan las asociaciones. "La oferta de puestos de trabajo que ofrece el mundo del esquí podría cubrirse con personal local si desde la niñez se promoviera la práctica de estos deportes para los habitantes del valle, generando una economía circular".