Las comarcas de Huesca piden más dinero para la campaña de esquí escolar ante el aluvión de solicitudes

Todavía no hay nieve pero los más pequeños ya tienen ganas de esquiar en las estaciones del Pirineo oscense esta próxima temporada. Así lo constatan los datos de solicitudes para la campaña de esquí escolar que han lanzado las comarcas altoaragonesas, por delegación de la Diputación Provincial de Huesca, y que en algunos casos llegan a duplicar el número de inscripciones del año pasado, cuando la pandemia retrajo a muchos.

De hecho, tal es el aluvión que muchas de estas comarcas temen no poder garantizar la ayuda de 100 euros que reciben aquellos participantes en caso de incluir la pernocta (si realizan la actividad en el día llega solo a 35 euros), lo que cubre alrededor de un 25% del coste del viaje. Este ronda los 350 euros e incluye transporte, alojamiento durante cinco días, forfait, alquiler de material, comida en pistas, cursillo de 15 horas, seguro, monitores...

Por ello, seis de ellas, Alto Gallego, Hoya de Huesca, La Litera, Bajo Cinca, Los Monegros y Sobrarbe han presentado alegaciones al plan de concertación propuesto por la DPH para que incremente la dotación económica de 234.600 euros, que ya subió un 10% respecto a la aportación final que subvencionó la institución la temporada pasada.

El plan fija una cuantía máxima por comarca en función de los inscritos de 2022: Alto Gállego (16.100 euros), Bajo Cinca (28.100); Cinca Medio (40.900); Hoya de Huesca (70.000); La Jacetania (8.750); La Litera (15.000); La Ribagorza (5.000); Los Monegros (15.000); Somontano (27.000) y Sobrarbe (8.750).

Desde el equipo de gobierno del PSOE recuerdan que las bases del plan se llevaron al pleno y ningún grupo político mostró disconformidad entonces. Y resaltan, además, que en el ejercicio anterior ninguna comarca sobrepasó el 60% de la cantidad asignada, por lo que la cuantía de esta nueva edición se ha fijado de acuerdo a las necesidades previstas. "En el tema de las alegaciones serán los informes técnicos los que determinen las respuestas. Nos consta que el año pasado sobró dinero de las cantidades asignadas, pero si durante el desarrollo de la misma hiciera falta incrementarla, se incrementaría", anuncian.

El portavoz del grupo del PP, Gerardo Oliván, ya anuncia que pedirá que en los presupuestos de la institución de 2023, que se están negociando ahora, se incremente la cantidad inicialmente prevista hasta los 300.000 euros. "Si al final no se utiliza, la podrá aprovechar la Diputación para otros fines pero tenemos que garantizar que todos los niños tengan el máximo de subvención de 100 euros", subraya. Además, solicita al PSOE que atienda las alegaciones de las comarcas en las que plantean, entre otras cosas, que se incluyan como gastos subvencionables a los acompañantes. "Y debería haber un máximo de diez niños por monitor para garantizar su seguridad", añade.

En la Hoya de Huesca, los 70.000 euros asignados consideran que son totalmente insuficiente ya que han recibido 957 solicitudes, mientras que el año pasado fueron 468. Y es que, según explica la consejera de Cultura y Deporte, Beatriz Calvo, esta vez se han apuntado ocho colegios que debido a la pandemia no estuvieron en la última edición. De hecho, tres de ellos no habían participado nunca hasta ahora. "Si la Diputación Provincial no aumenta la dotación económica, ya buscaremos la fórmula que sea con fondos propios o rebajando la asignación por alumno, pero la actividad la vamos a hacer sí o sí", resalta Beatriz Calvo.

"No podemos asumirlo"

Similar es la visión en Los Monegros, donde han pasado de 116 a más de 180 inscritos. "Fue tan bien la campaña anterior que se han apuntado muchos más chavales, pero la Comarca no puede hacerse cargo del exceso sobre la cuantía que nos han concedido tomando como referencia los participantes del año pasado por lo que les podría subir el precio a las familias", advierte la consejera de Juventud y Deporte, Esther Soler. Calcula que necesitarían otros 4.000 euros extra para mantener las mismas ayudas que la temporada pasada. "Estamos esperando a que contesten a las alegaciones para ver si van a aumentar la cuantía porque nuestros presupuestos no contemplaban esta partida", señala.

En el resto también hay un repunte de inscritos. El Cinca Medio han recibido 400 solicitudes por las 310 del año pasado, y en el Somontano esperan superar también los 255 participantes de la última campaña. En las comarcas pirenaicas suelen optar por la modalidad sin pernocta. Y Sobrarbe es la única que no se une a esta iniciativa de la DPH porque tiene un programa propio que llega a más escolares y que tiene otros formatos (cursos de lunes a viernes, de varios fines de semana seguidos...).