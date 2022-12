Vista judicial sobre la polémica de los derribos en el antiguo Seminario de Huesca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha celebrado este jueves una vista para decidir si el Ayuntamiento de Huesca puede iniciar o no los derribos en el antiguo Seminario para acometer el proyecto que ha diseñado junto con la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Huesca con el fin de que recupere su función educativa.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio consiguió hace más de un año frenar las demoliciones de forma provisional presentando un contencioso y este jueves sus miembros se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para mostrar su apoyo a los peritos expertos en Arquitectura, Historia del Arte y Arqueología que estaban llamados a declarar para defender la integridad del Seminario.

El proyecto urbanístico del Ayuntamiento contempla llevar el vicerrectorado del campus de Huesca y crear una biblioteca de investigación por parte de la Universidad; el traslado de la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses y de algún espacio museístico por parte de la DPH; y la creación de grandes salas de estudio en la zona correspondiente al Consistorio oscense.

Rosa Abadía, miembro de la junta de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo y de la plataforma, considera que esta propuesta es "un desastre" y frente a ello reivindican que se mantenga el edificio en su integridad "porque las demoliciones no son aceptables ni acordes a la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, ni a la Ley del Patrimonio Histórico Español, ni la declaración de BIC de 1971 como conjunto histórico-artístico del Casco Antiguo", ha manifestado. Además, se ha mostrado confiada en que hagan valer sus argumentos a través de sus expertos "que son personas absolutamente profesionales y éticas".

A su juicio, se debería hacer un estudio para nuevos usos que estuvieran "consensuados" con los colectivos ciudadanos también. "Es un edificio completo con tantas posibilidades, tanto espacio y tantos siglos acumulados que hay que estudiarlo muy bien porque no queremos perder un patio del siglo XVI, un basamento andalusí y todo el patrimonio que todavía queda en Huesca, porque ya ha desaparecido bastante", ha recalcado.

Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, ha acudido a la concentración y se ha mostrado a favor de mantener la integridad del Seminario "porque es un gran monumento, una suma de identidades, y tiene muchísimas posibilidades de uso". Además, ha hecho alusión al "rotundo" informe de la Asociación Hispania Nostra "sobre la barbaridad que se quiere cometer". Por todo ello, ha pedido que el Ayuntamiento "rectifique".

El alcalde defiende que han sido "escrupulosos" con la protección

Por su parte, el alcalde de Huesca ha expresa su "máximo respeto" al proceso judicial. No obstante, ha insistido en que esta intervención es fruto de un consenso entre el Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación "para dar una funcionalidad y un uso formativo y académico a una parte histórica de la ciudad". Además, Luis Felipe ha asegurado que durante toda la tramitación del proyecto han sido "escrupulosos" con la protección patrimonial "y aquellos otros bienes que pudieran aparecer durante la actuación, lógicamente bajo la supervisión de la Dirección general de Patrimonio, se protegerían sin ninguna duda", ha remarcado.

Recientemente advirtió de que el recurso contencioso presentado por la Plataforma en Defensa del Patrimonio para catalogar el conjunto como Monumento de Interés Local -petición que ya fue desestimada por unanimidad por parte del ayuntamiento-, no solo impide optar a fondos europeos sino que puede poner en peligro también las aportaciones económicas comprometidas en principio por la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial. De momento, el Ayuntamiento ya ha invertido 40.000 euros para frenar el deterioro del Seminario "y si no se actúa, los espacios que no tienen protección acabarán arrastrando a los espacios protegidos y eso sería un drama", subrayó Luis Felipe.