El Justicia cuestiona las trabas para entrar en la guardería municipal de Huesca a los nacidos a partir de julio

El Justicia de Aragón ha puesto en cuestión el sistema de acceso a la escuela infantil ‘Las Pajaritas’ del Ayuntamiento de Huesca ya que está limitado a las familias con bebés nacidos antes del mes de julio. Ante ello, plantea medidas de compensación como otorgar ayudas para sufragar una guardería privada o abrir un segundo plazo de matrícula al que pudieran optar los nacidos en el segundo semestre del año.

La sugerencia llega tras la queja presentada por un ciudadano oscense que iba a tener un hijo en la segunda mitad del año en curso. Al intentar solicitar una plaza escolar en la guardería municipal, cuyo periodo de matriculación empezaba en junio-julio, se percató de que no podía hacerlo porque el Ayuntamiento solo permite la inscripción a los nacidos antes del 1 de julio. "No entiendo por qué los niños y niñas nacidos más tarde (por ejemplo nuestro caso) no tienen ni siquiera posibilidad de poder concursar por una plaza", decía. Y denunciaba también que se seguía esta mismo criterio para acceder a las ayudas económicas para las guarderías privadas, algo que calificaba de "discriminatorio".

El Justicia pidió información al Ayuntamiento, que en su respuesta explicó efectivamente que la solicitud de plaza está restringida a bebés que está previsto que nazcan antes del 1 de julio del año natural al que se convoque el procedimiento de admisión. Y justificó este corte para dar facilidades "a las familias de los bebés ya nacidos y que necesitan desde septiembre conciliar su vida laboral y familiar". Además, puso como ejemplo que "un niño o niña nacido el 1 de julio no se incorporaría hasta finales de octubre o principios de diciembre estando estas plazas vacías en detrimento de los que puedan incorporarse en septiembre".

A la vista de este informe, el Justicia replica que las familias con hijos que nacen en el segundo semestre deben esperar al siguiente curso para poder optar a una plaza, transcurriendo hasta 14 meses desde su nacimiento y superando con mucho las 16 semanas de baja que los padres o madres pueden disfrutar. Ante ello, cree necesario buscar fórmulas para evitar la discriminación de las familias que se queden fuera solo en función de la fecha de nacimiento de su bebé.

Desde la institución valoran la "ingente" labor que lleva a cabo el Ayuntamiento de Huesca en materia de Servicios Sociales y más concretamente su área de Infancia, como el proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños.

Sin embargo, también le anima a seguir sus sugerencias que pasan, en primer lugar, por conceder ayudas directas o bonificaciones en los impuestos locales a las familias con hijos menores de 3 años que se hayan quedado sin plaza para poder hacer frente al pago de un centro privado; o abrir un segundo plazo de matrícula en enero para los nacidos en la segunda mitad del año "en aras de garantizar la igualdad de trato" habilitando aulas específicas.