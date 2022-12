Renfe alega falta de trenes para no recuperar el segundo AVE Huesca-Madrid

Los oscenses tendrán que seguir conformándose con un servicio diario de AVE entre Huesca y Madrid ya que, de momento, Renfe no tiene fecha para reponer los refuerzos que había los viernes y los domingos y que se perdieron con la pandemia.

La compañía alegó en su día la falta de relevo para cubrir las jubilaciones de maquinistas por culpa de la pandemia, pero ahora atribuye la demora a la carencia de material rodante ya que sigue pendiente de recibir 30 nuevos trenes de alta velocidad S106, conocidos como Avril, que debería haber entregado la empresa Talgo el pasado verano.

De hecho, fuentes del operador ferroviario aseguraron a principios de año que su intención era ir reponiendo la oferta global de servicios hasta llegar al 100% el pasado mes de junio pero finalmente no ha cumplido el plazo.

Desde Renfe insisten en que están "muy condicionados" por no poder disponer de esta nueva flota de trenes, de los que están pendientes varios corredores ferroviarios del país.

Los usuarios habituales de la línea reclaman desde hace tiempo la recuperación de estos refuerzos. Ahora, los únicos servicios que hay son el AVE Huesca-Madrid diario con salida a las 8.15 y llegada a las 10.35 y el Madrid-Huesca que parte a las 19.05 y llega a las 21.18. Antes, los viernes y domingos había refuerzo Madrid-Huesca (16.05-18.10) y Huesca-Madrid (19.35- 21.40).

Vox pide reponer los servicios por la temporada de esquí

La reclamación volvió al último pleno municipal a través del portavoz de Vox. "Es una demanda de muchos ciudadanos y que nos han trasladado también los empresarios del sector del esquí porque dicen que muchos turistas utilizaban estos servicios para venir el fin de semana a Huesca", resaltó Antonio Laborda.

En respuesta a ello, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, explicó que los responsables de Renfe le habían comunicado su intención de recuperar estos refuerzos en las próximas semanas. "Me hablaron de final de año", concretó. Y recordó que este retraso "no es porque no tengan en cuenta a la ciudad sino por una cuestión operativa de Renfe". Al respecto, explicó que cada año se jubilan en torno a 500 maquinistas que tienen autorización para el uso de un tren determinado y luego hay un período de formación de los nuevos en el vehículo y la vía que van a transitar. "Y como en la pandemia solo podía ir uno en cada tren, se retrasó su formación y eso ha llevado a que algunos AVE tardaran en reponerse".

Renfe sí ha adelantado ya 17 minutos el primer tren de media distancia que sale a diario desde Huesca en dirección a Zaragoza, de las 6.40 a las 6.23, para poder conectar a tiempo con el AVE que parte de la capital aragonesa a las 7.36 y facilitar así la llegada a Madrid a primera hora de la mañana. De hecho, se puede comprar incluyendo el enlace. Por ahora el número de usuarios es "similar" al anterior horario.