Usuarios del AVE Huesca-Madrid urgen recuperar servicios: "Es una ciudad aislada del mundo"

Paula Gómez y su pareja trabajan de lunes a jueves en Huesca y viven en Madrid por lo que cada semana viajan en el AVE. Pero los recortes que aplicó Renfe el 20 de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, unido también a la supresión de autobuses con Zaragoza, les obligan a invertir mucho más tiempo en el viaje. "Huesca es una ciudad pequeña pero no tanto como para que esté tan aislada del mundo", denuncia.

Los únicos servicios que hay ahora son el AVE Huesca-Madrid que sale a diario a las 8.15 y llega a las 10.35 y el Madrid-Huesca que parte a las 19.05 y llega a las 21.18. Antes, los viernes y domingos había refuerzo Madrid-Huesca (16.05-18.10) y Huesca-Madrid (19.35- 21.40).

En su caso, solía coger el AVE de refuerzo de las 19.35 y llegaba a casa "a una hora decente", sobre las 22.30. Pero al eliminarlo, ahora, al salir de trabajar, tiene que coger primero un bus a Zaragoza y luego esperar una hora en Delicias para tomar el AVE "y llego a Madrid ya madrugada", se queja.

Y los domingos, no puede coger un AVE más tarde del Madrid-Huesca de las 19.05 porque si no, llega a Zaragoza a las 23.00 "y no hay ni un autobús ni un tren para llegar a Huesca". Por ello, ha renunciado a esta "odisea" y, en cambio, se espera a coger el AVE del lunes a las 6.30 para estar en Zaragoza a las 7.50 y allí tomar un bus a Huesca para poder llegar a trabajar a las 9.00 "reventada". Por ello, además de reponer los refuerzos de AVE, pide unas conexión "más fluida" de trenes y autobuses entre Huesca y Zaragoza "porque es lamentable que no nos podamos mover entre las dos ciudades más allá de las 21.00".

Otro de los afectados por la pérdida de estos servicios es Fran Brunet. Trabaja en Madrid desde hace 20 años pero su familia sigue viviendo en su Villanúa natal, de ahí que casi todos los fines de semana utilizara el AVE. Pero desde los recortes, ya solo lo hace si hay puentes o se coge algún día libre "porque encima de que te gastas 100 euros, el viaje es una paliza y casi no merece la pena", asegura.

Él enlazaba el AVE que llega los viernes a las 21.18 a Huesca con un bus a Jaca, donde su familia le recogía. Pero al quitar ese autobús "me quedo vendido", dice. Su única solución es coger un AVE antes en Madrid y esperar una hora en Zaragoza para tomar a las 19.00 el último autobús hacia Jaca "porque si llego más tarde ya no puedo subir a Villanúa". Y los domingos, solía coger el AVE de las 19.35, pero al suprimirlo tiene que ir, como tarde, en el de 16.05 "pero entonces tengo que salir de Villanúa tan pronto para llegar al bus de las 13.00 a Jaca que no puedo comer con mi familia y casi no aprovecho el fin de semana", subraya.

En respuesta a estas críticas, Renfe asegura que su intención es ir reponiendo la oferta global de servicios hasta llegar al 100% en junio de 2022. Y lo justifica por la demora en la formación y homologación de nuevos maquinistas derivada de la covid, que ha retrasado su incorporación estos años.