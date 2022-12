Cadis Huesca dedica a la mujer el Día Internacional de la Discapacidad

Una gran foto de familia delante del Casino de Huesca ha marcado este viernes la celebración de los actos conmemorativos del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los carteles han reflejado los elementos característicos de la campaña 'Mi voz. Mi historia', que ha inspirado el lema de este año: 'Mujer, discapacidad y dependencia'.

El Ayuntamiento, con el alcalde, Luis Felipe, a la cabeza, así como otros representantes políticos y de empresas han acompañado a los responsables y miembros de los equipos de Cadis Huesca y de la mayoría de las entidades que integra (28 de toda la provincia de Huesca) así como a personas vinculadas a estas asociaciones.

El objetivo trazado por la Coordinadora para este día ha sido el de "reivindicar y poner de manifiesto la situación de desigualdad que sufren las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en clara desventaja y con mayores dificultades y obstáculos que superar que en el caso de hombres con discapacidad y, por descontado, frente a las mujeres sin discapacidad". Para lograr esta visibilización, en el acto celebrado este jueves se ha dado voz a mujeres que viven su día a día superando retos, en busca de esa ansiada equidad.

Es el caso de Elena Colay, que junto a Rosa Segovia y Karolina Jackiewicz ha participado en la mesa redonda . Según ha relatado, ella sufre daño cerebral adquirido. "Nunca sabes qué te puede pasar y cuanto más conoces la discapacidad, más te acercas y más normalidad existe", ha indicado. Tiene afectados el brazo y la pierna izquierda y cuando sube escaleras, si no hay barandilla, tiene problemas de acceso. "Pero no me puedo quejar porque en mi casa, más lento o más rápido, voy haciendo mis cosas", ha manifestado.

Marta Peña, gerente de Cadis Huesca, ha indicado que se trabaja por la inclusión plena de todas las personas con discapacidad pero este año "nos centramos en la mujer porque, lamentablemente, todavía presentan mayor vulnerabilidad y desigualdad en temas tan relevantes como la formación o el empleo". "También nos preocupa la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género", ha apostillado.

Elías Vived, con gafas en el centro de la imagen, ha recibido el Premio Cadis Huesca 2022 Cadis Huesca

En el mismo acto, celebrado en el Salón Azul del Casino, se ha entregado el Premio Cadis Huesca 2022, que este año ha recaído en el psicólogo de Down Huesca y profesor universitario Elías Vived Conte. Visiblemente emocionado, ha recogido este galardón de manos de Andrea Otal y José Borrell, vinculados a esta entidad. "Para mí ha sido tremendamente gratificante haber compartido el mundo de la discapacidad y haber colaborado con las organizaciones de la red ha sido un placer", ha manifestado.

Vived ha señalado que en los últimos años, ha habido "una evolución tremenda". "Creo que la sociedad ha aprendido a que las personas con discapacidad tienen derechos a la inclusión, al trabajo, la vivienda… Se han desarrollado numerosas oportunidades y sistemas de apoyo que hacen posible que esos derechos se hagan realidad", ha señalado. Asimismo, ha declarado que estos avances "no suponen que no queden todavía desafíos interesantes para seguir trabajando".

Entre los avances que hay que conquistar ha destacado dos que para él son determinantes: la inclusión desde todos los ámbitos y la autodeterminación de las personas con discapacidad.

El alcalde ha destacado que la inclusión es "un sello, un valor de ciudad de Huesca". Ha coincidido con Vived en que "todavía muchos objetivos por conseguir y mucho camino por recorrer". "Pero si miramos hacia atrás nos damos cuenta de los logros obtenidos y esta ciudad y esta provincia son una seña de la inclusión, la igualdad y el trabajo por hacer una sociedad de todos", ha apostillado.

Por su parte, Antonio Biescas, delegado de Asuntos Sociales en la Diputación Provincial de Huesca, ha señalado que la jornada de este viernes "pone en valor el trabajo que se viene haciendo en este campo porque muchas veces no nos damos cuenta de los problemas que pueden tener las personas con alguna discapacidad en las rutinas ordinarias". "Gracias a Cadis, un referente en todas la provincia, se puede avanzar y estamos mucho mejor que hace unos", ha añadido.

El Salón Azul del Casino de Huesca se ha llenado durante la jornada. cadis

Exposiciones

La exposición 'Evolución. De la minusvalía a la diversidad” puede verse en el vestíbulo del IES Pirámide de Huesca hasta el 21 de diciembre. Además, una muestra de las obras presentadas al XXIV Concurso Fotográfico Cadis Huesca podrá contemplarse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca desde el 9 de diciembre al 8 de enero de 2023 .

Por otra parte, la muestra fotográfica sobre empleo y discapacidad 'En activo', en su versión para exteriores, estará hasta el 12 de diciembre en el recinto de la Azucarera, en Monzón, dentro de los actos programadas en la Semana por la Inclusión que organiza el colectivo Monzón con la discapacidad 3 de diciembre y que culminan este sábado con su tradicional Marcha por la inclusión,