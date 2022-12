Una jornada para reivindicar la inclusión real

Mañana, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. El lema elegido para este año es 'Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo'. Diferentes entidades de Aragón reivindican sus derechos con estos mensajes.

Plena inclusión Aragón

"Las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo ganamos en comunidad. Queremos tener una vida independiente, contando con los apoyos necesarios para participar activamente en la sociedad".

Fundación Dfa

«El 3 de diciembre es una fecha para seguir demandando un mundo más inclusivo y seguir promoviendo los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Este día sirve para visibilizar y concienciar sobre nuestras necesidades, pero también los otros 364 días restantes del año. ¡Di sí a la inclusión y ayúdanos a romper barreras!»

Aspace

«Construir una vida en comunidad es hacerlo para todas las personas por igual. Cada necesidad debe ser tenida en cuenta. Cada persona importa. Demostremos que estar presentes implica participar, transformar, ser parte de un mundo que nos pertenece a todas y todos. Trabajemos para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan manifestar, alto y claro. ¡Yo decido!

Asapme

¿Y si no pudieras fiarte de lo que ves o de lo que oyes? ¿Y si el miedo o la angustia no te dejaran ni moverte? ¿Y si tus pensamientos fueran tu mayor barrera? Coincidiendo con el Día Mundial de la Discapacidad, desde Asapme Aragón os recordamos que trabajamos para lograr una plena salud mental de toda la sociedad. No hay salud sin salud mental.

Atades

«Atades cultiva alianzas con toda la sociedad para seguir trabajando en la inclusión real de personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo y capacidad intelectual límite. Transformar la sociedad es nuestro objetivo común; tenemos 60.000 razones para hacerlo»

A. Síndrome X Frágil Aragón ASXFAR

«Nuestra sociedad es un engranaje formado por piezas distintas pero todas necesarias, ya que la ausencia de alguna impide el adecuado funcionamiento de la misma»

ASZA

«La accesibilidad de comunicación y la inclusión son derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son fundamentales para que puedan gozar de sus otros derechos. Desde ASZA defendemos y apoyamos a las personas sordas y/o con discapacidad auditiva que son objeto de discriminación por su discapacidad»

Fundación Cedes

Mensaje de Fundación Cedes en pictogramas. F. Cedes

Fundación Los Pueyos

«Desde Los Pueyos seguimos luchando por los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual, trabajando en nuevos retos con compromiso y firme propósito de seguir impulsando el bienestar de estas personas durante todo el ciclo de la vida»

Utrillo

«Si tú puedes, yo puedo. Si me das la oportunidad, verás de lo que soy capaz.»

Atadi

«Las personas adultas con discapacidad intelectual no somos niños y podemos tomar muchas decisiones. Solo necesitamos que nos apoyen y nos traten como iguales»

Valentia

«Valentia somos personas acompañando a personas en la consecución de una vida plena. En el Día de la Discapacidad, pongamos el foco en las capacidades»

Amanixer

«Que este día sirva para visibilizar aún más los derechos y demandas de las personas con discapacidad y, especialmente, los de las mujeres, que tenemos más dificultades en el acceso a la formación, salud, empleo... Sobre ellas todavía persisten estereotipos y prejuicios y, por supuesto, desigualdad de género. ¡Seguimos avanzado por nuestros derechos!»

Asem

Las personas con enfermedades neuromusculares somos: capaces de avanzar, capaces de movilizar, capaces de crecer. Pero, sobre todo, somos incapaces de rendirnos. Contigo somos más capaces. #CapacesContigo