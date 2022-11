El pleno de Huesca avala la política de movilidad del PSOE con críticas a la falta de participación

El equipo de gobierno socialista ha recibido el aval del pleno del Ayuntamiento de Huesca a su política de movilidad al rechazar una propuesta del PP en la que pedía "censurar" al alcalde, Luis Felipe, por no haber consensuado las acciones de este plan financiado con fondos europeos en la Ponencia de Movilidad, además de solicitar la gratuidad de los futuros párquines disuasorios y una solución inmediata a las 200 plazas de aparcamiento que serán suprimidas con la implantación del nuevo carril bici.

La moción ha decaído con los 13 votos en contra que suman PSOE (10) y Cs (3) y las tres abstenciones de Con Huesca Podemos Equo (2) y de Vox (1), por lo que los 9 ediles del PP se han quedado solos al votar a favor. Pese a ello, todos los grupos de la oposición han lanzado críticas más o menos graves por la "falta de participación" en el diseño de las modificaciones que afectan a la movilidad en la ciudad.

El portavoz del PP, Gerardo Oliván, se ha mostrado a favor de ampliar la red de carriles bici en la ciudad "pero así no", ha añadido, y ha augurado un fracaso de los párquines disuasorios "porque no existe intermodalidad, la única alternativa que tendrán los usuarios es ir andando desde las afueras". Además, ha censurado que se hayan diseñado estas actuaciones "sin participación y sin planificación" y ha preguntado dónde se van a trasladar las plazas de zona azul que se han eliminado.

En su réplica, la concejala responsable de Fondos Europeos, Cristina de la Hera, ha afirmado que la propuesta de los populares "no tiene más intención que el oportunismo y huele un poco a pataleta". Además de defender vehementemente las medidas de movilidad, ha insistido en que todavía no está decidido si los párquines disuasorios serán gratuitos o no. "Puede haber otras fórmulas imaginativas", ha dicho. También ha insistido en que las 200 plazas que quitarán los carriles bici se compensarán reubicando, adecuando y creando otras 390 en calles del entorno.

José Luis Cadena, de Ciudadanos, ha lamentado que no se llevaran estas actuaciones a la Ponencia de Movilidad con más tiempo "para buscar soluciones entre todos". Ha dejado claro que están a favor de las medidas "pero no de las formas" y por ello ha pedido a los socialistas que convoque ese foro cuanto antes para revisar el plan global de movilidad.

Mientras, Óscar Sipán, de Con Huesca, considera que es "un buen proyecto de ciudad aunque improvisado" por lo que también ha coincidido en criticar que no se estudiara previamente en la Ponencia de Movilidad "ya que los modelos de ciudad se tienen que abordar desde el tablero ciudadano", ha subrayado. Respecto a los párquines disuasorios, ha mostrado sus dudas sobre la gratuidad porque los usuarios podrían utilizarlos como un garaje.

Por último, Antonio Laborda, de Vox, ha criticado que los fondos europeos se destinen a construir carriles bici "y no a modernizar la industria y el modelo económico" y ha recordado que su formación apuesta por prohibir la circulación de los patinetes por la zona peatonal del centro de la ciudad. Ha justificado su abstención "porque no me parece adecuado censurar al alcalde por este tema", ha dicho.

Mociones sobre sedición, parques infantiles, abastecimiento...

El PP sí que ha conseguido, gracias al apoyo de Cs y Vox, que se aprobaran sendas mociones contra la reforma del delito de sedición y a favor de endurecer las penas para la ocupación ilegal de viviendas. Por contra, se ha rechazado otra propuesta que reclamaba al presidente Lambán una mayor atención a las demandas de Huesca.

Mientras, Ciudadanos ha sacado adelante por unanimidad una propuesta para promover la instalación de cubiertas en al menos un parque infantil por barrio. Con Huesca ha conseguido el apoyo de todos los grupos excepto Vox para la adhesión a la declaración institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Y Vox también ha logrado que se aprobara una moción para urgir el abastecimiento de agua desde el embalse de Montearagón y la modernización de las conducciones de Vadiello.

Nueva protesta de los bomberos

En el turno de ruegos y preguntas ha tomado la palabra un representante sindical de los bomberos de Huesca para volver a denunciar públicamente la falta de voluntad política para solucionar problemas como la renovación de la flota de vehículos, la mejora de las instalaciones, las horas extra que no cobran... Han vuelto a admitir que quizá se "equivocaron" con la airada protesta que protagonizaron hace algo más de un año ante el pleno -y que ha provocado la apertura de expedientes a un tercio de la plantilla con un mes de suspensión de empleo y sueldo- pero también han denunciado la actitud del equipo de gobierno del PSOE.

El alcalde, Luis Felipe, ha agradecido ante todo "el tono y la educación" del colectivo pero también ha dejado claro que no comparte algunas de sus críticas. Además, ha remarcado que "los bomberos son una parte de los funcionarios de Huesca pero ni más ni menos" y por ello les ha instado a llevar sus reivindicaciones a las mesas de negociación sindical.