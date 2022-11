El PP pide censurar al alcalde de Huesca por la polémica de los nuevos carriles bici

El grupo municipal del PP presentará una moción en el pleno de la próxima semana del Ayuntamiento de Huesca pidiendo censurar al alcalde, Luis Felipe, por la polémica de los 4,3 nuevos kilómetros de carril bici después de que el equipo de gobierno del PSOE anunciara la creación de casi 400 plazas de aparcamiento para compensar las 200 que se perderán con la implantación de esta infraestructura en respuesta a las críticas de los vecinos.

La portavoz popular, Gemma Allué, y su compañero José Miguel Veintemilla han acusado a los socialistas de "mentir" por negar la supresión de aparcamientos y de "perder el respeto" a los órganos de participación asegurando que el proyecto financiado con fondos europeos no se consensuó previamente por la Ponencia de Movilidad. "El PSOE busca a través de sus engaños la aceptación de sus proyectos no trabajados. No es de recibo que ahora pida paciencia cuando la realidad son las molestias de no poder aparcar sin ofrecer alternativas a corto plazo", ha criticado Allué. Por ello, exigirán que se estudie una solución "real e inmediata" por la supresión de las 200 plazas de aparcamiento y que los futuros cinco párquines disuasorios de las afueras sean gratuitos.

Por otra parte, el PP también llevará al pleno una moción para pedir que el presidente Lambán "escuche y tenga en cuenta las demandas de Huesca como segunda ciudad de Aragón". Entre ellas, reivindican que el grado completo de Medicina, la implantación del campus digital, el impuso definitivo al aeropuerto, el Círculo Católico, la Ley de Financiación Local o la muralla "pasen a ser esenciales". Y es que denuncian que en el último debate del Estado de la Comunidad "Huesca se volvió a quedar fuera del discurso y ese desprecio es intolerable". Al respecto, critican a los socialistas oscenses por su "silencio cómplice".