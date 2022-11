Frutales que florecen en noviembre por las altas temperaturas

El otoño cálido se está dejando notar en los cultivos, con fenómenos "inusuales" para los agricultores en esta época del año como la floración de algunos frutales a las puertas del mes de diciembre. No es la única señal de los cambios en el ciclo productivo de los árboles, ya que en el Bajo Cinca los melocotoneros no han tirado las hojas y ha sido necesario usar un producto para que se desprendan de ellas antes de proceder a realizar la poda.

Según explica el responsable del sector de la fruta de UAGA, Óscar Moret, los productores están asistiendo a un circunstancia "excepcional" con la refloración de algunos árboles, propia de la primavera. "No es generalizado pero sí lo vemos en variedades más tempranas de melocotoneros. Lógicamente serán flores fallidas, que se van a perder porque no se polinizan y en cuanto haya una helada se caerán", precisa.

La situación preocupa porque los frutales necesitan un parón invernal, con más de 450 horas de frío, "y todavía no hemos tenido ninguna" a las temperaturas bajo cero requeridas. En un año normal a finales de octubre o en noviembre ya había heladas. Luego las olas de frío llegan en primavera, como ocurrió en la pasada, provocando cuantiosos daños.

El fenómeno se da sobre todo en los melocotoneros, pero también en algunas plantaciones de perales más estresadas por culpa del granizo. "El melocotón afectado por las heladas tampoco ha tenido un comportamiento normal en verano", indica Moret. En Murcia, añade, hace unos años que ya están notando esta variación y se trabaja con variedades adaptadas que requieren menor parón invernal.

Tampoco ha hecho acto de presencia la niebla en este otoño seco. "Es todo un poco caótico", reconoce el responsable de UAGA. "No sabemos si esto es una transición o estamos de verdad ante el cambio climático, pero desde luego genera preocupación: dos años con heladas en primavera no habituales y dos años con otoños suaves. Estamos casi en Navidad y aún no hemos tenido ninguna helada, por no hablar de que apenas ha llovido", concluye.