Simula el robo de su coche en Huesca para sacarlo gratis del depósito municipal

La picaresca humana parece no tener límites, y más cuando se trata de sacar un rédito económico. Pero la Policía no es tonta, al contrario de lo que piensan quienes subestiman la inteligencia de los agentes, acostumbrados a no dejarse engañar. El último caso ha ocurrido en Huesca. Una mujer que acudió a denunciar ha acabado siendo detenida por simular el robo de su vehículo. Su intención era sacarlo del depósito municipal sin pagar las correspondientes tasas. Había ido a parar allí porque su expareja, a la que permitía usarlo, fue denuncia por conducirlo sin carnet, bajo los efectos de sustancias estupefacientes y sin la ITV en vigor.

Esta mujer, vecina de la capital oscense, acudió a las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en Huesca para denunciar la sustracción de su coche, informando a los agentes que el mismo se encontraba en el Depósito Municipal de Vehículos.

Las pesquisas policiales concluyeron que el día anterior a la denuncia, la Policía Local detuvo a su conductor por las citadas infracciones y le retiró el vehículo, que acabó en el depósito. Según averiguó la Brigada Provincial de Policía Judicial, el conductor era expareja de la denunciante y esta le permitía usarlo. El motivo de denunciar el robo era poder sacarlo evitando el pago de las tasas municipales, afirma la Comisaría Provincial.

Así, la denunciante ha acabado siendo denunciada, y detenida. Se la acusa de simulación de delito. Tras el arresto fue puesta en libertad, pero tendrá que comparecer ante el juez porque la falsedad está tipificada en el artículo 457 del Código Penal.

La Policía Nacional ha aprovechado el caso para recordar la responsabilidad penal en la que incurren las personas que denuncian haber sido víctimas de delitos a sabiendas de su falsedad. Fingir ser víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente está recogido en el artículo 457 del Código Penal, entre los delitos contra la Administración de Justicia, y penado con una multa de seis a doce meses.

"Los agentes investigan todas las denuncias que se realizan para actuar en consecuencia contra los presuntos autores, pero si se demuestra la falsedad de lo manifestado, la supuesta víctima se convierte en autora de una infracción penal. Si los hechos denunciados son falsos, se imputa y, en ocasiones, se detiene a los denunciantes poniéndolos a disposición de la justicia", precisan fuentes de la Policía Nacional.

Además, destacan, estas falsas manifestaciones provocan que se inviertan recursos humanos y materiales, restando esta dedicación a la investigación de ilícitos efectivamente cometidos sobre las víctimas reales.

En caso de que el objeto de la denuncia falsa sea poder dar cuenta a algún tipo de seguro para recibir algún tipo de indemnización, se cometería otro delito añadido, en este caso, de estafa a la entidad aseguradora.