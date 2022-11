El 90% del agua de Huesca llegará desde Valdabra tras ampliar la potabilizadora

La ampliación de la potabilizadora de la instalación de abastecimiento de agua existente en las balsas del Centro de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón estará lista para entrar en funcionamiento cuando sea necesario a partir de la próxima semana. El Ayuntamiento de Huesca ha invertido más de 237.000 euros en estos trabajos, que se han acometido ante la situación actual de sequía y los bajos niveles de almacenamiento que se registran en el embalse de Vadiello.

Esta toma se construyó en 2005 con el objetivo de tener una alternativa de suministro para la ciudad, que en la primavera de aquel año sufrió una grave sequía. Las obras realizadas entonces permitieron y permiten obtener agua del canal del Cinca desde la presa de Valdabra, que es de Riegos del Alto Aragón.

Hasta ahora, las instalaciones existentes solo podían abastecer aproximadamente el 50% del consumo de agua que necesita la ciudad en circunstancias normales. Con esta ampliación se podrá llegar casi hasta el 90% del suministro. En estos momentos, el 65% del suministro a la ciudad llega desde Valdabra; el resto, que son cifras mínimas (35 l/s) se está aportando desde Vadiello, que está al 11% de su capacidad. De esta presa, en el río Guatizalema se abastecen otros municipios que no tienen tomas alternativas.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha agradecido a todos los vecinos de Huesca su responsabilidad ante la situación actual de sequía porque se ha conseguido reducir a la mitad el consumo de agua en la ciudad: “Ha pasado de 22.000 metros cúbicos diarios en los picos más altos de los meses de verano a los 11.000 actuales”.

No obstante, Felipe ha insistido en que "no hay que bajar la guardia porque a pesar de que ha llovido, son necesarias muchas más precipitaciones para poder revertir la situación actual de sequía. Vadiello se encuentra en estos momentos con 1,79 hectómetros cúbicos y no ha recuperado nada con las últimas lluvias”. De hecho, el decreto publicado en agosto con restricciones en el uso público del agua se ha prolongado.

El agua de Valdabra se paga al sindicato de riegos y, como se obtiene por bombeo, es más cara que la que la que se coge desde Vadiello, que llega las balsas de regulación de Loporzano y Montearagón por decantación.

Por su parte el concejal de Servicios Generales, Roberto Cacho, ha explicado que se están realizando las pruebas para la puesta en marcha de la ampliación y ha detallado que a partir de la próxima semana se podrá potabilizar una mayor cantidad de agua procedente de Valdabra si es necesario.

Cacho ha señalado que el ahorro conseguido es "importante" y que no solo se puede atribuir a la administración. "También nos indica el buen hacer de los ciudadanos a partir del bando de Alcaldía emitido en agosto parar solicitar un uso responsable del agua porque nos enfrentábamos a un problema", ha señalado el concejal. "Ahora podemos estar más tranquilos", ha añadido.

Además de la ampliación de la potabilizadora, se han instalado válvulas motorizadas en la conducción desde las balsas del CEEI para controlar los caudales y las presiones de entrada a la ciudad, y sistemas de gestión junto con la instalación eléctrica necesaria el funcionamiento de las mismas”.