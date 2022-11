Una investigación iniciada en Huesca acaba con una banda que estafaba con criptomonedas desde Albania

La denuncia de un ciudadano de la provincia de Huesca que empezó invirtiendo 250 euros en criptomonedas y al que estafaron finalmente 100.000 euros ha permitido ir tirando del hilo hasta la desarticulación de una organización criminal internacional con sede en Albania, que podría haber engañado a 17.000 personas en España. Se le calculan unas ganancias de 400 euros al minuto y unos beneficios cercanos a los 2.400 millones de euros.

La investigación la inició la Guardia Civil de Huesca hace cuatro años y confluyó con otra por parte de los Mossos d'Esquadra, que también detectaron en Cataluña denuncias de ciudadanos afectados por el fraude. Responsable de ambos cuerpos han ofrecido este lunes en Sabadell los detalles de la operación en una rueda de prensa a la que ha asistido el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial de la capital oscense, Enrique Martín.

Todo empezó en el año 2018, cuando se recibieron las primeras denuncias en Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. En Cataluña, una mujer de edad avanzada denunció que le habían robado más de 800.000 euros. El engaño se había producido a partir de una llamada telefónica en la que un supuesto "experto en finanzas" le propuso realizar inversiones millonarias en criptomonedas. La organización criminal instaló un programa en el ordenador de la víctima para controlar todos sus movimientos económicos, haciéndole perder los ahorros que tenía en sus cuentas.

El capitán Enrique Martín ha explicado que el perfil del primer denunciante en Huesca era similar. "Nuestra primera víctima era una persona interesada en realizar inversiones, que contaba con ahorros", ha detallado. Primero puso 250 euros, pero como se le mostraron ganancias muy abultadas siguió invirtiendo, hasta llegar a perder 100.000 euros.

Falsos brokers contactaban con víctimas potenciales desde centros de llamadas ubicados en Albania, simulando un gran conocimiento del mundo de las finanzas, manipulando a los potenciales inversores con técnicas persuasivas y ofreciendo grandes beneficios partiendo de pequeñas inversiones, han indicado los responsables del operativo.

Las inversiones iniciales eran de 250 euros y pronto informaban a la víctima de supuestos grandes beneficios, por lo que el broker se ganaba su confianza y el inversor seguía depositando más dinero en la plataforma. Con datos falsos, hacían creer al inversor que sus beneficios se multiplicaban exponencialmente. El estafador conseguía que su víctima autorizara la instalación de un software de acceso remoto a su ordenador personal y de esta forma se aseguraba poder acceder a información bancaria y claves de acceso a cuentas.

Los Mossos detectaron al inicio de sus pesquisas más de un centenar de páginas web controladas por la organización criminal. Comprobaron que una de las empresas estaba siendo investigada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca y la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, por lo que a mediados de 2019 se estableció un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre ambos cuerpos. La actuación la ha coordinado un juzgado de La Seu d'Urgell, en colaboración con la Fiscalía de Lérida.

Un 'call center' en Kiev con más de 800 trabajadores

Otros países europeos también estaban sobre la pista, por lo que se llevó a cabo una investigación transnacional coordinada por Eurojust en la que han participado, además de agentes españoles, otros de Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia. Se ha destacado el esfuerzo de la Policía de Ucrania, con la desarticulación de un 'call center' (centro de llamadas) en Kiev con más de 800 trabajadores.

Los investigadores especialistas en el mundo del cibercrimen pudieron determinar los vínculos existentes entre las distintas plataformas web, así como las empresas de desarrollo de software y los 'call center' que utilizaban para comunicarse con las víctimas y con otras mercantiles. Todo ello formaba parte de un gran entramado internacional dedicado a la estafa de multitud de ciudadanos europeos, aunque también pudieron identificarse víctimas de otros continentes.

Una de sus ramificaciones más importantes radicaba en los centros de llamadas repartidos por países limítrofes con la Unión Europea, como Albania, Georgia, Macedonia del Norte, Andorra o Ucrania. Desde estos se cometían las estafas y los investigadores sospecharon desde el principio que era el primer eslabón de la cadena.

Los jefes del operativo por parte de la Guardia Civil y los Mossos han destacado la complejidad de la operación, dado el sofisticado nivel de la red criminal, que contaba con un equipo de ingeniería informática, 'call centers' con operadores que hablaban en varios idiomas, sociedades repartidas por el mundo para mover los activos y un grupo financiero capaz de transferir el dinero estafado a paraísos fiscales y blanquear las ganancias.

Para contrarrestar esta estructura y asegurar el éxito de la investigación se creó un equipo de policías exclusivo con conocimientos en programación e informática que han desarrollado y generado nuevas herramientas para detectar los movimientos de la organización.

33 agentes trasladados a Albania

Durante los días 8 y 9 de noviembre se activó un Centro de Coordinación en la sede de Eurojust en La Haya, desde donde se lideró el desarrollo del dispositivo por parte de las diferentes policías para su actuación en Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania.

En la actuación realizada en las ciudades albanesas de Elbasan, Tirana y Vlore, 33 agentes de la Guardia Civil y Mossos d’Esquadra en coordinación con la policía de ese país, procedieron al desmantelamiento de seis centros de llamadas y detuvieron a los dos máximos responsables de la organización, interceptando 155 ordenadores. También hay 16 investigados. Durante los registros se localizaron activos en criptomonedas en diversos 'cryptowallets' por valor de 16.000 euros, además de 25.000 euros en efectivo.

Los responsables de ambos cuerpos han alertado a los ciudadanos para evitar este tipo de fraudes masivos de estafas financieras 'online'. Se recomienda que se tomen todas las medidas de seguridad a la hora de realizar inversiones online y comprobar si los sitios web pertenecen a empresas que operan legítimamente en nuestro país.

En caso de recibir llamadas no planificadas de personas desconocidas que ofrecen ganancias astronómicas a partir de inversiones con poco dinero, siempre debe asegurarse del tipo de empresa que hay detrás, para no caer en trampas de las organizaciones criminales que cuando han captado a sus víctimas las engañan con técnicas manipuladoras simulando ganancias y beneficios que no están existiendo.