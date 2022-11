La DGA saldará en 2023 una histórica deuda con los centros de salud de Huesca y Barbastro

Los vecinos de tres barrios de Huesca han tenido que salir a la calle decenas de veces y en Barbastro se llegaron a recoger más de 7.000 firmas, y ambas movilizaciones ciudadanas para mejorar los precarios centros de salud han tenido por fin la respuesta deseada. El Gobierno de Aragón anunció este viernes la inclusión de una partida de 550.000 euros en los Presupuestos para poder iniciar la construcción del nuevo consultorio del Perpetuo Socorro de la capital oscense y, además, acaba de adjudicar por 8,6 millones la reforma y ampliación del centro barbastrense. Ambas obras arrancarán en 2023 saldando así dos deudas históricas.

En el caso de Huesca, Puri Broto, presidenta de la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro, uno de los tres barrios de la ciudad a los que da servicio el demandado centro de salud con 16.000 cartillas, calificó de "buena noticia" que la propuesta de Presupuestos de 2023 contemple una dotación económica "porque por fin se podrán empezar la construcción, que es lo que estábamos esperando". "Ahora esperemos que cumplan su compromiso y las máquinas empiecen a trabajar la próxima primavera", añadió. El proyecto está en la fase final de supervisión antes de licitar las obras.

Broto atribuyó este éxito a la movilización ciudadana y de los propios profesionales sanitarios, que este viernes volvieron a cortar una de las principales avenida de la ciudad, Ramón y Cajal, para urgir un nuevo centro que dé solución a las actuales carencias de espacio, que han obligado a dispersar los servicios por cinco ubicaciones distintas. "Si no te haces oír, no te escuchan", remarcó. Tras este anuncio, debatirán si continúan o no con las acciones de protesta.

También el alcalde de Huesca, Luis Felipe, valoró que esta inversión "es una excelente noticia que da cumplimiento al compromiso del Gobierno de Aragón de que el centro sea una realidad en el proyecto de Presupuestos para 2023".

Más adelantado va el proyecto de Barbastro porque el Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado ya las obras a la UTE Rubio Morte-Orbe-Incliza. Los trabajos comenzarán en enero, como han confirmado desde el Salud. La propuesta de Presupuestos de la DGA para 2023 incluye una partida de 4,6 millones de euros.

Desde la plataforma ciudadana creada para reivindicar esta ampliación mostraron su satisfacción ante este avance. "Con este anuncio se da salida a una situación enquistada y largamente demandada. Es un paso muy importante. La plataforma aprecia que ha sido atendida su demanda y consideramos que las necesidades de Atención Primaria de Barbastro y demás poblaciones afectadas, en cuanto a instalaciones, será satisfechas con la construcción de este centro», remarcaron.

El nuevo ambulatorio tendrá una superficie de 4.954 metros cuadrados, casi cuadruplicando la superficie del actual. Y es que, al igual que en el caso de Huesca, las instalaciones se han quedado pequeñas lo que llevó al Salud a alquilar otras dependencias.