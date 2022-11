Benasque ultima la operación para construir la telecabina, un parquin y un centro comercial por 30 millones

El Ayuntamiento de Benasque sigue avanzando para hacer realidad su gran proyecto de construir una telecabina que lo enlace con Cerler. Mientras completa los trámites del transporte por cable de 2.043 metros de longitud hasta la estación de esquí, diseña el complejo urbanístico asociado al mismo, compuesto por un parquin para cientos del vehículos, un vial desde la A-139 para evitar el paso de vehículos por la localidad y un área comercial. Esta permitirá a las tiendas ligadas al deporte de la nieve no quedarse al margen de la nueva conexión, con capacidad para trasladar a 2.400 personas cada hora.

El pleno municipal ha aprobado este viernes el convenio con el Gobierno de Aragón para poder recibir 10 millones de euros de ayudas europeas destinados a la telecabina, cuyo coste total asciende a 16,5 millones. Este proyecto forma parte del plan de inversiones en la nieve impulsado por la Comunidad Autónoma y dotado con 26,1 millones de fondos Next Regeneration, junto a la conexión de las estaciones de Astún y Candanchú y los accesos desde Montanuy al frente de nieve de la ampliación de Cerler.

Según ha anunciado el alcalde de Benasque, Ignacio Abadías (PAR), ahora solo queda hacer el pliego de condiciones para sacar a licitación la obra. La empresa adjudicataria recibirá el dinero de Europa que ya tiene garantizado el Ayuntamiento y asumiría el resto a cambio de la explotación del transporte durante 20 años.

Junto a la telecabina está previsto edificar un parquin donde los esquiadores dejarán los coches para subir a Cerler. Será un edificio con una planta sótano y dos alturas, con un presupuesto de 12 millones de euros, cuyo proyecto se presentará el próximo día 10 de noviembre. Está todavía en duda si en el pliego del contrato de la telecabina incluirá la obra y explotación de este equipamiento.

Inicialmente, iba a contar con 825 plazas, pero sus dimensiones se verán reducidas para construir junto a él un área comercial, cuyo coste no se ha calculado todavía y que habría que sumar a los 28,5 de la operación (12 millones del parquin y 16,5 de la telecabina). Se pretende que puedan establecerse aquí media docena de comercios de material de esquí y ropa de montaña, para permitir a los empresarios locales del sector acercarse al nuevo punto de atracción de los visitantes. Esto obligará a recortar espacio de estacionamiento.

Los concejales aprobaron también en pleno el convenio con el propietario del suelo donde se construirá la estación de salida, una parcela de 9.900 metros cuadrados de suelo urbanizable, curiosamente junto a la calle Mirador de Cerler. El dueño cederá la finca trasladándose sus derechos de edificabilidad (35 viviendas por hectárea) a los terrenos más cercanos a ese ámbito, según marca la ley urbanística de Aragón.

Al mismo tiempo, está en marcha la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dejar paso a un vial que desvie el flujo de tráfico desde la carretera A-139, y evitar así pasar por el centro urbano. En el trámite de información pública recibió, entre otras, una alegación de la asociación SOS Ribagorza, que preguntaba si se había considerado el elevado flujo de vehículos y cómo se abordaría el aparcamiento de cientos de coches en un área colindante al casco urbano. Echaba en falta además un documento de evaluación ambiental.

Tanto el convenio con la DGA como el convenio con el propietario del suelo fueron aprobados en pleno este viernes con los votos de los cinco concejales del PAR y los dos del PSOE. El de Cambiar no estaba en el momento de la votación, mientras que los tres del PP se abstuvieron. Manuel Mora, portavoz popular, lo justifica "porque no se ha contado con nosotros". Según ha explicado, la subvención europea de los fondos Next Generation cubre solo una parte del coste de la telecabina. No ve claro que la empresa adjudicataria de las obras esté dispuesta a adelantar el dinero a cambio de hacerse con la explotación. "Claro que quiero que se inviertan 10 millones de euros en Benasque", aclara, pero duda que el actual equipo de gobierno sea capaz de gestionar este proyecto millonario.

Pero sobre todo, Mora cuestiona la viabilidad de un transporte "que llega a casi 1 kilómetro de la silla del Molino", la primera de la estación de esquí de Cerler. "¿La gente tendrá que andar un kilómetro desde la telecabina?", se pregunta. El alcalde desmiente este hecho, porque la distancia "no es de más de 150 metros". "Tiene fácil solución porque se puede construir una cinta mecánica", aclara. Y argumenta que el trazado desde la estación de salida en Benasque hasta la de llegada en Cerler está condicionado por la distancia a las edificaciones, que la ley de transporte por cable impide sobrevolar.

El Ayuntamiento de Benasque cuenta con un estudio económico con tres escenarios posibles sobre la viabilidad de la operación, que según el alcalde avalan su rentabilidad económica. La Cámara de Comercio de Huesca hizo otro respecto al parquin que ahora revisará al redimensionar su tamaño por la adecuación de un área comercial.