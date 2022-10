La Diputación de Huesca se une con instituciones de Lourdes y Altos Pirineos para impulsar la figura de Lucien Briet

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, ha recibido a varios representantes de la villa de Lourdes, Musée Pyrénéen; l'association Montagnes y del departamento de Altos Pirineos con el objetivo de poner en valor a Lucien Briet, el fotógrafo considerado como ‘descubridor de la Sierra de Guara y de Ordesa’.

Es una iniciativa de la institución provincial altoaragonesa que pretende difundir su legado y divulgar su importancia. Sancho ha explicado que "unir esfuerzos permitiría hacerlo en ambas vertientes y, además, se trataría de optar a fondos europeos que dieran un alcance mucho mayor al proyecto; situando a Briet como merece, como uno de los fotógrafos paisajísticos más importantes de este continente".

Al viajero, fotógrafo y escritor se le conoce en gran medida por su trabajo en la provincia de Huesca. Sus rutas, exploraciones, publicaciones y fotografías contribuyeron de manera inestimable al conocimiento moderno del Pirineo aragonés. Hasta tal punto fue así que se le atribuye en gran medida la creación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en 1918, y la declaración de la Sierra y los Cañones de Guara como Parque Natural, en 1990.

La Vicepresidenta de la DPH ha explicado que este parisino es “prácticamente un altoaragonés de adopción; la ciudadanía le tiene en gran estima en este territorio”. No obstante, dado que también recorrió y fotografió el valle de Gavarnie, diversas autoridades francesas ven asimismo conveniente estudiar acciones en el marco de un proyecto conjunto.

En este encuentro, han participado Agnès Mengelle, responsable du service Conservation/Production (régie des oeuvres et expositions) de la villa de Lourdes; Jean-François Labourie, études et recherche au sein du service Conservation/Production de la ville de Lourdes; Lise Laporte, Presidenta de l'association Montagnes, Cultures, Avenir – Gavarnie-Gèdre; Rachel Suteau. Conservatrice du patrimoine. Responsable du pôle Patrimoine culturel. Château fort, Musée pyrénéen, Archives; y, por videoconferencia, Clara Durand, chargée de mission fonds européens et coopération transfrontalière, Département des Hautes-Pyrénées.

Esta reunión ha servido para aunar esfuerzos y recursos para realizar un estudio en profundidad del archivo Briet. Según André Galicia, uno de los mayores estudiosos de su figura, hizo unas 1.600 fotografías pirenaicas, de las que algo más del 80% corresponden al Pirineo aragonés.

A partir de ese punto, se podrán plantear exposiciones, publicaciones editoriales, rutas culturales, productos turísticos y otras acciones en ambas vertientes del Pirineo que puedan servir para los objetivos que se persiguen. La magnitud del proyecto y sus acciones, no obstante, están condicionados a la obtención de fondos y a la implicación de cada una de las partes.

Elisa Sancho ha confiado en que esta unión de voluntades llegue a buen fin: "En primer lugar, por el interés que puede tener este proyecto para el conjunto de Europa, ya que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su promoción de la naturaleza y el reequilibrio demográfico; y, en segundo lugar, porque permitirá que el nombre de Lucien Briet llegue a las futuras generaciones de ambas vertientes”.