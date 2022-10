La DPH pide 3 millones a Europa para completar la reforma de la Residencia de Niños como sede universitaria

La Diputación Provincial de Huesca ha solicitado 3 millones de euros de una convocatoria de fondos europeos destinados a la mejora de la eficiencia energética para acabar la rehabilitación de la antigua Residencia de Niños de Huesca. El proyecto está valorado en 7,5 millones de euros y completaría la primera fase de la reforma que se acometió hace 15 años para dar cabida a la Facultad de Empresa y Gestión Pública, además de otros servicios del campus oscense.

El Rectorado encargó a la consultora Idom un estudio de los costes y plazos que implicaría esta actuación. Y ahora la DPH, como propietaria del edificio, ha solicitado ayudas los Fondos Next Generation. La convocatoria se resolverá a final de este año y en principio, la institución estaría dispuesta a aportar los 4,5 millones de euros restantes, aunque solicitarían también apoyo a la Universidad. "No se puede dejar pasar la oportunidad de arreglar este edificio para dotar al campus de más infraestructuras y posibilidades", ha dicho el presidente, Miguel Gracia.

Así se ha expuesto este jueves en la reunión del Patronato del Estudio General de Huesca, un órgano en el que están representados el Ayuntamiento, la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad.

También se ha explicado la situación de otro proyecto de intervención que afecta al ámbito universitario, la reforma del Seminario para recuperar su función educativa ya que se contempla llevar el vicerrectorado del campus de Huesca y crear una biblioteca de investigación por parte de la Universidad; el traslado de la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses y de algún espacio museístico por parte de la DPH; y la creación de grandes espacios de estudio en la zona correspondiente al Ayuntamiento.

El alcalde ha recalcado que "no es una ocurrencia personal", sino un acuerdo unánime del Patronato, "donde hay representación de todos los grupos políticos". Y ha advertido de que el recurso contencioso presentado por la Plataforma en Defensa del Patrimonio para catalogar el conjunto como Monumento de Interés Local -petición que ya fue desestimada por unanimidad por parte del ayuntamiento-, no solo impide optar a fondos europeos sino que puede poner en peligro también las aportaciones económicas comprometidas en principio por la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial. "Si se modifican las condiciones, tendremos que valorar la continuidad en un proyecto que revalorizaría el Casco Histórico de Huesca", ha remarcado el presidente de la DPH, Miguel Gracia.

En la reunión del Patronato se ha planteado la posibilidad de sentarse con este colectivo para llegar a un acuerdo que permita desbloquear el proyecto. "Nosotros no estamos negados a hablar con nadie pero la propuesta de estas asociaciones es absolutista, que no se tire nada", ha lamentado el alcalde. De momento, el Ayuntamiento ya ha invertido 40.000 euros para frenar el deterioro del Seminario "y si no se actúa, los espacios que no tienen protección acabarán arrastrando a los espacios protegidos y eso sería un drama", ha recalcado Luis Felipe.