El pico Arnales del Pirineo aragonés mide más de 3.000 m, según los topógrafos

Se ha acabado la controversia. Las dudas que sobrevolaban sobre el pico Arnales, el más pequeño y oriental de la cresta del Infierno (Panticosa), acerca de su altitud han quedado resueltas tras la comprobación realizada por Sostremetries, un equipo de cinco topógrafos de Cataluña. La cima mide 3.001,37 metros y, hasta ahora, era uno de los tresmiles fantasma que superaba o quedaban por debajo de este límite según la cartografía que se consultase.

Ante la ausencia de un catálogo oficial que concrete el número y el nombre de los alrededor de 200 tresmiles que podría haber en el Pirineo aragonés, la mejor referencia para aficionados al montañismo y profesionales sobre toda la cordillera es la lista oficial de los Cazafantasmas, montañeros vascos apasionados por los tresmiles cuyo objetivo es revisar el catálogo Juan Buyse, un pirineista belga afincado en Cataluña y ya fallecido que realizó un registro con 212 cimas que medían más de 3.000 metros.

Oriol Boixareu, uno de los topógrafos que ha tomado parte en la medición del Arneles, explica que a la hora de hacer estas verificaciones, el registro referente es el Cazafantasmas. "Sus componentes van con GPS submétrico, con menos precisión que los nuestros, pero han medido todos los picos", señala. "Ellos han hecho el trabajo de campo, han recorrido todas estas cimas y nosotros vamos a garantizar o a descartar que es un tresmil", añade.

Aunque cerca del Arnales se halla otra agua de más altura (3.034 m) esta no puede considerarse un pico principal. Según Buyse, hay tres criterios para considerar que es un tresmil: que sea la arista principal, que respecto a la punta del collado más cercano haya 10 metros de distancia y que tenga nombre. "Puedes estar en una cima donde hay tres piedra fijas pero juntas y no puedes decir que cada una es una cima", pone como ejemplo Boixareu.

El Arnales figura con 3.006 metros en el registro de Buyse y con 2.996 m en los mapas del IGN (Instituto Geográfico Nacional). Una disyuntiva como esta era un reto para el equipo de Sostremetries, que a finales de julio organizaron un ascenso para determinar, de una vez, cuál era la altitud de este pico. "Lo que primero hacemos es consultar el listado de los Cazafantasmas, ya que todas las cimas que están cerca de los 3.000 son candidatos", explica Boixarau. Después se prepara la expedición, que es algo complicada a nivel logístico debido a que tiene que portar material sensible y pesado como un nivel óptico y un receptor GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) y los trípodes correspondientes.

Una vez en la cima, se busca un punto estable, que no tiene por qué ser el más alto pero sí contar con horizontalidad y robustez. A este punto se le da altimetría con el GPS. "El nivel óptico nos permite saber cuál es el punto más alto de la aguja, para establecer la cima, y con el dato que nos ha dado anteriormente el GPS, se calcula cuál es el desnivel entre la punta más alta y la altimetría", precisa el topógrafo. A partir de aquí, sumando, se tiene la altura de la cima. En Aragón no hay un servicio de correcciones a tiempo real, que permite precisiones de 5 a 7 cm en altura y "lo que hacemos es un cálculo en postproceso". "Realizamos una medida larga y después tenemos unos programas informáticos que ya en la oficina, nos permiten calcular las correcciones", añade

El Pirineo de Aragón concentra el mayor número de cimas con más de 3.000 metros. "De hecho, si hay algún candidato para certificar esta altitud es en Aragón", comenta Oriol Boixareu. De momento, se está analizando otra expedición con este objetivo, aunque desde Sostremetries no han querido adelantar a dónde. La verificación de nuevos tresmiles es importante en la comunidad de alpinistas, ya que no es lo mismo añadir a la colección de escalada particular un pico por encima de 3.000 m que uno de 2.996, entre otras consideraciones.